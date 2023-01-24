Beşiktaş’ın yeni transferi Aboubakar konuşuyor | CANLI

Beşiktaş ‘ta 3. dönemine başlayan Kamerunlu yıldız Aboubakar, açıklamalarda bulunuyor. Golcü futbolcunun açıklamalarını canlı veriyoruz.

Aboubakar’ın açıklamaları şöyle;

FEDAKARLIK YAPTIM

Burası benim evim. Döndüğüm için çok mutluyum. Eski mutlulukları yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım. O sezon milli takımda bir sakatlık yaşadım. Döndükten sonra Sivasspor maçının 45. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında takım için fedakarlık yapmıştım. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Evet, 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ama bununla bir bağlantısı yok.

ÇOK İYİ DURUMDAYIM

Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Maçlarda hocamız görev verirse oynayabilirim. Bu tamamen hocamızın kararı. İlk şampiyonluğu ve Avrupa’da aldığımız başarıları unutamıyorum. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş’ta bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz. Buradaki herkesi çok özledim. Neco’yu (Necip Uysal’ı) özellikle çok özlemiştim. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Ben de buradayım. Başarılar ve kupalar için buraya geldim