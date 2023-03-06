Beşiktaş’ın yeni transferleri iddialı başladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, dün Ankaragücü’nü ağırladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar’a şans verdi. Kasık sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, dünkü karşılaşmada yer almadı.

3 isme kesik…

Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin ve Kevin N’Koudou, teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrasında kadroya alınmadı. Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı: “Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

Cenk Tosun dünyaları kaçırdı!

Süper Lig’de dün akşam Ankaragücü’nü konuk eden Siyah-Beyazlılar, rakibini; Salih Uçan ve Vincent Aboubakar’ın attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı. Kara Kartal’ın yıldız forveti Cenk Tosun, dün akşam Ankaragücü karşısında Vincent Aboubakar’la birlikte takımının gol umudu olarak sahaya çıktı. 84 dakika sahada kalan Cenk, ilk ve ikinci yarıda birçok pozisyon yakalamasına rağmen skor üretemedi. Rakip kaleyi 4’ü isabetli olmak üzere 5 kez yoklayan Cenk, Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan’ı geçemedi.

Mert Günok’tan kritik kurtarışlar

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, dün Ankaragücü mücadelesinde sergilediği başarılı performansla alkış topladı. Deneyimli file bekçisi, savunma hattındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kalesinde gördüğü gol dışında yüksek formuyla tam not aldı. Mert, kalesine gelen 4 isabetli şutta da geçit vermedi.

Redmond skor üretemedi

Beşiktaş’ın yıldız hücumcusu Nathan Redmond, dün oynanan Ankaragücü karşılaşmasında oldukça hırslı bir görüntü ortaya koydu. 84 dakika sahada kalan İngiliz hücumcu, enerjik form grafiğiyle dikkat çekti ancak skor üretemedi.

Yıldızını parlattı

Geçen hafta Antalyaspor’la oynanan erteleme maçında prosedür gereği forma giyemeyen yeni transferler, dün sahne aldı. Vincent Aboubakar, Kara Kartal’a galibiyeti getiren ikinci golü kaydetti. Beşiktaş’taki üçüncü sezonunda ilk golünü dün akşam Ankaragücü karşısında atan Aboubakar, yıldızını parlatmayı başardı.

Onur Bulut formayı kaptı

Kara Kartal’ın Kayserispor’dan kadrosuna kazandırdığı A Milli sağ bek Onur Bulut da Valentin Rosier’den dün itibarıyla formayı kaptı. 90 dakika sahada kalan Onur, hem savunmadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekti hem de hücum hattına katkısıyla alkış topladı. Onur’un rakip ceza alanına servislerini, Siyah-Beyazlı hücumcular değerlendirmekte zorlandı.

Omar Colley formda başladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Romain Saiss’in performansından memnun olmaması sonrasında ara transfer döneminde takıma kazandırılan Omar Colley, dün Ankaragücü karşısına ilk 11’de çıktı. SiyahBeyazlı formayla çıktığı ilk müsabakada ortaya koyduğu etkin görüntüyle alkış toplayan Colley, savunmada Tayyip Talha’yla iyi bir uyum yakaladı.

Maxim, 84’te girdi

Kartal’ın Konyaspor’dan renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic, Ankaragücü karşısında orta alanda görevini iyi bir şekilde yapmayı başardı. Oyunu iki yönlü şekilde iyi şekilde yöneten Amir, teknik ekibin beğenisini kazandı. Gaziantep’ten kiralanan Alexandru Maxim de 84’te oyuna girip Beşiktaş formasıyla açılışı yaptı. Uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakikalık süreçte gelecek maçlar için umut verdi.

Salih Uçan damga vurdu

Beşiktaş’ın başarılı orta sahası Salih Uçan, Ankaragücü karşılaşmasına damga vurmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, 40. dakikada fırsatçılığını konuşturup takımını öne geçiren golü attı. Salih, Vincent Aboubakar’ın 55. dakikada attığı golün asistini de yaptı. Salih, mücadeleyi bir gol ve bir asistle tamamladı.