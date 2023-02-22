Beşiktaş’ın yıldız oyuncu için ısrarı sürüyor!

Giden ve gelen oyuncular ile Şenol Güneş yönetiminde ciddi bir kadro değişimi yaşayan Beşiktaş’ta çalışmalar sürüyor. Siyah-Beyazlılar, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak adına görüşmelerde bulunuyor.

10 NUMARA MAXIM’E EMANET

Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, Gaziantep FK’dan kiralık olarak gelen Maxim’in hücum hattındaki yeteneklerinden en üst seviyede yararlanmak istiyor.

Antalyaspor ile oynanacak erteleme maçında statü gereği forma giyemeyecek olan Rumen yıldızın, Ankaragücü ile 5 Mart’ta yapılacak karşılaşmada büyük olasılıkla sahada olacağı bildirildi. Teknik ekip, Maxim’i 10 numara pozisyonunda kullanacak.

‘EVLATLARIMIZIN HİÇBİRİNİ BIRAKMAYIZ’

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, Kayserispor’dan transferi oldukça olay yaratan Onur Bulut’la ilgili olarak açıklamada bulundu.

Sürmen, “Beşiktaş’ın çocuğu olarak Onur kardeşimiz çıkacak oynayacak. Biz de kendisini çok seviyoruz. Kendisi de bizi tercih ettiği için burada. Beşiktaş’ın evladı oldu artık. Biz onun için elimizden geleni yaparız. Evlatlarımızın hiçbirini bırakmayız” dedi.

TYLER BOYD LA GALAXY’DE

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Tyler Boyd’la sezon sonuna kadar 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tyler Boyd, Beşiktaş’la sözleşmesini kasım ayında sonlandırmıştı.

BORINI’DE ISRAR SÜRÜYOR

Karagümrük’ün İtalyan sol kanat oyuncusu Fabio Borini’yi almak için bir süredir girişimlerde bulunan yönetim, pazarlıklarına devam ediyor. Borini için Jackson Muleka’yı takasta teklif eden Kartal, İstanbul temsilcisinden, artı 3 milyon Euro’luk karşı öneri almıştı.

Bu adıma olumsuz geri dönüş yapan Beşiktaş, bu kez Kevin N’Koudou kartını oynadı. Kartal, N’Ko udou’yu takasta kullanıp Borini’yi almak istiyor. İki futbolcunun da kulüpleriyle olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Borini, Beşiktaş forması giymeye hazır.

Adana Demirspor’un da talip olduğu N’Koudou ise İstanbul’da yaşamaktan mutlu olduğu için Karagümrük’e olumlu yanıt verebilir.