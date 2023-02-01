Beşiktaş’ın yıldızı Gedson Fernandes’ten açıklama!

Şenol Güneş’le birlikte çıkışa geçen ve Süper Lig’de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak üst sıralara tırmanan Siyah-Beyazlılar dün Fatih Karagümrük’le karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadele Cenk Tosun ve Magomed Ozdoev’in karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Bu skorla Beşiktaş’ın galibiyet serisi son buldu. Kara Kartal, Olimpiyat Stadyumu’nda yalnızda 2 puan da bırakmadı.

Sivas deplasmanında yok!

Mücadeleye kart sınırında çıkan Gedson Fernandes karşılaşmayı sorunsuz tamamladı. Fakat son düdüğün ardından hakem Ali Şansalan’a tepki gösteren Portekizli yıldız sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen 24 yaşındaki orta saha cumartesi günü deplasmanda oynanacak Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Eleştirilerin hedefi oldu

Bu gördüğü sarı kartın ardından takımını yalnız bırakacak olan başarılı oyuncu özellikle sosyal medyada tepki görmüştü. Siyah-Beyazlı futbolseverlerin birçoğu, Fernandes’in gereksiz bir kart görerek sorumsuz davrandığını ifade etti. Portekizli futbolcu da bu eleştirilere yanıt verdi.

‘Bunlar doğru değil’

Fernandes, “Dün gördüğüm sarı kartla ilgili gerçeklikten uzak yorumlara şahit oldum. Bunlar tabii ki doğru değil. Sarı kartı elbette görmemeliydim ancak bu tamamen kazanma hırsına yenik düşmemle alakalıydı. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.