Beşiktaş’ın yıldızı Kadıköy’ü bekliyor! Fenerbahçe derbisine damga vurmak istiyor

Beşiktaş’ta gözler tamamen Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Milli takımlardaki oyuncuların da dönüşleriyle çalışmalar hız kazanacak.

TEKNİK EKİBİN MİLLİ SEVİNCİ

Siyah-Beyazlılar’ın Milli Takımları’nda forma giyen isimleri, başarılı görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Demokratik Kongo’nun Afrika Uluslar Kupası’nda Moritanya’yı 3-1 mağlup ettiği maçta yaklaşık 35 metreden harika bir gol atan Artur Masuaku dışında, Fas’ın Brezilya’yı 2-1 ile geçtiği hazırlık maçında ülkesi adına sahaya kaptan çıkan ve çok iyi oynayan Romain Saiss’in performansı, teknik heyeti memnun etti. A Milli Takımımız’daki oyuncuların formu da Şenol Güneş’i sevindirdi.

TAYYİP TALHA’DA SON DURUM…

Kara Kartal’ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, bireysel çalışmalara başlamıştı. Tecrübeli stoperin durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve pazar günü Fenerbahçe’yle oynanacak derbide hazır duruma gelebileceği kaydedildi.

Bu gelişme sonrasında Beşiktaş’ta Dele Alli dışında sakatlığı bulunan isim kalmayacak.

VALENTIN ROSIER FORMAYI ZORLUYOR

Ara transfer döneminde Onur Bulut’un transfer edilmesi sonrasında kadroda geri plana düşen Valentin Rosier, Milli arayı iyi değerlendiren isimlerden… Fransız sağ bek, takım antrenmanlarında sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Rosier’nin çıkışından memnun olduğu ve derbide sağ bek hattında görev vereceği isim konusundaki son kararını Onur Bulut’un Milli Takım dönüşünde vereceği kaydedildi.

ERSİN’İN DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında forma yarışında geri planda kalan Ersin Destanoğlu’nun düşüşü devam ediyor.

Eldivenlerin Mert Günok’a geçmesinin ardından, formasını geri almak için yeteri kadar mücadele etmeyen genç kalecinin, sezon sonunda takımdan ayrılmasına engel olunmayacak. Ersin’in de şimdiden menajeri aracılığıyla yeni kulüp bakmaya başladığı ifade edildi.

ABOUBAKAR KADIKÖY’Ü BEKLİYOR

Kara Kartal’da çıktığı son 3 maçında da gol atan Vincent Aboubakar, şovuna Fenerbahçe karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Kadıköy’deki son karşılaşmasında Sarı-Lacivertli kaleyi 20 dakikada 2 kez sarsan Abou, özel olarak hazırlanacağı derbiye damga vurmak istiyor.

Siyah-Beyazlı formayla üçüncü dönemine sessiz bir giriş yapan Vincent Aboubakar, ilk 4 karşılaşmada gol atamamıştı. Formundan memnun olmaması sebebiyle 4 yıldır beraber çalıştığı Türk asıllı Belçikalı özel antrenörü Selim Demirci’yi İstanbul’a getirten Kamerunlu, yaptığı özel idmanlarla yükselişe geçmişti. Demirci’yle yaptığı antrenmanların ardından 3 maçta 3 gol atan Abou, takımına 3 karşılaşmalık galibiyet serisini getirmiş ama durmama kararı almıştı. Milli arada ülkesi Kamerun’a giden tecrübeli futbolcu, İstanbul’a dönüşte Demirci’yle özel çalışmalarına devam edecek. Yıldız isim, derbiye de özel idmanlarla hazırlanıp Sarı- Lacivertliler karşısında Kara Kartal’a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

Cenk ve Ghezzal destek verecek

Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe’ye karşı daha önce 4 karşılaşmada forma giyen Vincent Aboubakar, rakip fileleri 3 kez sarsmayı başarmıştı. 29 Kasım 2020’de Kadıköy’de oynanan ve 4-3 sona eren karşılaşmaya adeta damga vurarak 2 gol birden kaydeden Kamerunlu süperstar, Ülker Stadı’nda yine şovuna devam etmeyi planlıyor. Kadıköy’deki son mücadelesinde 4 ve 20. dakikalarda sahneye çıkarak gollerini kaydeden Aboubakar, özel olarak hazırlanarak çıkacağı karşılaşmada Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun başta olmak üzere takım arkadaşlarının da desteğiyle 3 puanı hedefliyor.