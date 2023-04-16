Beşiktaş’ın yıldızına dev talip! Yakın takibe aldılar

Bu sezona biraz sorunlu bir giriş yaptıktan sonra Şenol Güneş’in gelişi ile yeniden bir havaya bürünen Beşiktaş’Ta şimdiden gelecek sezonun çalışmaları yapılıyor. Gelecek futbolcular kadar, takımdan ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu. Siyah Beyazlı yönetim sıcak para akışını sağlamak için gelen iyi teklifleri değerlendirebilir.

Bu isimlerden biri de Gedson Fernandes… Yıldız futbolcu orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Valerien Ismael’in ardından Şenol Güneş’in de vazgeçilmezleri arasında olan ve oyunun iki alanında da etki gösterebilen bir potansiyele sahip olması onu diğer futbolcular arasında daha farklı bir konuma getiriyor.

İLK OLARAK ÜLKEMİZDE GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

2020-2021 ara transfer sezonunda Benfica’dan Galatasaray’a kiralanan 24 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu daha genç yaşında büyük potansiyel olarak Avrupa futbolunun vitrininde yer alıyordu. Türk futbolseverlerin de büyük beğenisini kazanan başarılı futbolcu, Benfica’da bir geleceği olmayacağını düşündüğü için takımdan ayrılmaya karar verdi.

TARAFTARLARIN EN SEVDİĞİ İSİM

Galatasaray’ın ardından bu kez de Çaykur Rizespor’a kiralık olak gelen Gedson Fernandes bir sezon sonra ise bonservisiyle Beşiktaş’a katıldı. Kısa zamanda da taraftarların da sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu performansıyla yeniden Avrupa’nın da dikkatini çekmeyi başardı.

GEDSON FERNANDES’İ İZLEMEYE ALDILAR

İstikrarlı grafiğiyle Beşiktaş’ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid’in scout ekibinin, teknik direktör Diego Simeone’nin talebi üzerine Portekizli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldığı öğrenildi. Beşiktaş’ın sezon başında 6 milyon Euro’ya Benfica’dan aldığı 24 yaşındaki Gedson, siyah beyazlı formayla çıktığı 29 resmi maçta 5 asist yaptı.