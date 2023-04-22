Beşiktaş’ın yıldızları durdurulamıyor! Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar şov sürüyor

Beşiktaş’ta Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar fırtınası devam ediyor… Sezon başında çok büyük umutlarla Norwich City’den transfer edilen İngiliz yıldızdan beklenti çok büyüktü. Fakat 29 yaşındaki futbolcu bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı, yıldız imajını sahada veremedi. 20 hafta her maçta oynayan ve golle 20. haftada tanışan tecrübeli oyuncu ligin son bölümünde coştu.

Golsüz maçta sessiz kaldı

26. haftada İstanbulspor karşılaşmasında fileleri sarsan Redmond, Kadıköy’de 4-2 kazanılan tarihi Fenerbahçe derbisinde oyuna ikinci yarıda girdi ve 1 gol, 3 asistle kahramanlaştı. Hemen bir sonraki hafta Giresunspor mücadelesinde de fileleri sarsan deneyimli hücumcu golsüz sona eren Trabzonspor karşılaşmasında sessiz kalmıştı.

Orucunu bozdu

Yıldız oyuncu bir maçlık gol orucunu Ümraniye deplasmanında bozdu. 25’te Cenk Tosun’un asistinde fileleri sarsan Nathan Redmond oynadığı son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Golleri sıralamaya başladı

Vincent Aboubakar da Kartal’ı sırtlamayı sürdürüyor. Devre arasında Al Nassr’dan kadroya katılan Kamerunlu golcü ilk 4 karşılaşmasında skor katkısı yapamamıştı. Yıldız oyuncu erteleme maçındaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememesinin ardından golleri sıralamaya başladı.

Yeniden yarışta umutlandırdı

Sırasıyla; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe maçlarında birer, Giresunspor mücadesinde ise 2 gol atarak inanılmaz bir seri yakalamış ve Beşiktaş’ın da galibiyet halkalarını artırmasına büyük katkı sağlamıştı. Adeta takımını yeniden şampiyonluk yarışında umutlandıran tecrübeli futbolcu geçen hafta golsüz sona eren Trabzonspor mücadelesinin ardından Ümraniye deplasmanında fileleri sarsmaya devam etti. Aboubakar son 7 maçta 7 gol, 1 asistle oynadı.