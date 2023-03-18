Beşiktaşlı Alexandru Maxim: Her gün keyfini çıkaracağım

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor’u 3-1 devirdi. Siyah-Beyazlılar’a galibiyeti getiren golleri; Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti. Kara Kartal 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında destek transferi kapsamında Gaziantep FK’dan kiralanan Alexandru Maxim oyuna girdi. Rumen oyuncunun bir topu direkten dönünce Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü atma şansını kaçırdı.

‘Taraftarın desteği özgüven veriyor’

Ancak tecrübeli oyuncu sonuçtan dolayı mutluydu. Karşılaşma sonunda konuşan Maxim, “Böylesine acıdan, trajediden sonra buraya geldim. Bu yaraları beraber saracağız. Futbol da buna etken. Taraftarımız 90 dakika boyunca takımın yanında oldu. Bu çok güzel, bizim gibi yenilere özgüven veriyor. Sahada olmak çok güzel. Her gün bu kulüpte olmanın keyfini çıkaracağım” dedi.

‘En yüksek potansiyele ulaşmak için çalışıyorum’

Herkes beni çok iyi karşıladı. Her geçen gün bu kulüpteki harika insanlarla idman yapmaktan keyif alıyorum. 32 yaşındayım ama hala yeni şeyler öğreniyorum. Kimse sizi çok fazla beklemez. Hızlıca adaptasyon sorununu çözmeye çalışıyorum. Süre konusu sorun değil, daha fazla süre alacağım zamanlar da gelecektir. En yüksek potansiyele ulaşmak için çalışıyorum” yorumunu yaptı.