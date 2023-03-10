Beşiktaşlı Atiba Hutchinson’dan süper hareket! Gönülleri fethetti…

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta gece saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde ve 13.24’te 7.6’lık depremlerle sarsılmıştı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken tüm Türkiye yasa boğulmuş ve hem yurdumuzdan hem de dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmişti.

Deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ’da büyük hasara yol açarken insanlar evsiz ve işsiz kaldı, birçok mağduriyet yaşandı. Hızlıca çadırkentler kurulurken en önemli ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılsa da yardımların da devam etmesi gerekiyor.

Bu doğrultuda depremden bir ay sonra Beşiktaş’ın kaptanlarından Atiba Hutchinson’dan örnek bir hareket geldi.

‘Teknik ekip benle aynı fikirde değil’

2013 yılından beri Siyah-Beyazlı ekibin formasını giyen Atiba Hutchinson, istikrarı ile her zaman takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Şimdilerde ise 40 yaşına gelen Kanadalı yıldız orta saha oyuncusu, ilerleyen yaşı nedeniyle pek fazla forma şansı bulamıyor. Bu yüzden yönetim ile bir görüşme yapan Atiba, örnek olacak bir hareketin altına imza attı. Tecrübeli futbolcu,”Kendimi oynayabilecek bir durumda görüyorum. Yeterli kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum. Ancak teknik ekip benle aynı fikirde değil” ifadelerini kullandı.

Çebi duygulandı

Az süre bulması nedeniyle alacaklarından feragat etmeyi öneren Atiba, depremzedelere yardım etmek istediğinin altını çizdi. Kanadalı futbolcu,”Mücadele etmeden para almayı kabul edemem. Yasal olarak böyle bir durum olmayabilir. Ancak eğer imkanlar müsaade ederse bu para depremzede çocuklar için kullanılabilir. Onlar için okul yaptırılıp, eğitimlerine destek verilebilir” dedi. Bu görüşme sonrasında Beşiktaş Başkanı AhmetNurÇebi’nin bir hayli duygulandığı öğrenildi.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım