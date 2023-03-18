Beşiktaşlı Dele Alli futbolu bırakıyor mu? İngilizler yazdı…

Süper Lig devi Beşiktaş’ın sezon başında Everton’dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Dele Alli konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz medyası, tecrübeli orta sahanın sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabileceğini duyurdu.

Süper Lig devi Beşiktaş sezon başında Everton’dan Dele Alli’yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Beşiktaş’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli’nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü’ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket’imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir” denildi.

“YENİ BİR MEYDAN OKUMA OLACAK”

İngiltere’de son dönemde eleştiri toplayan Dele Alli, Beşiktaş’a attığı imzanın ardından şu açıklamayı yapmıştı: “Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir şey bu. Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir meydan okuma olacak, bunun için sabırsızlanıyorum.”

ŞENOL GÜNEŞ: GİTME İHTİMALİ YÜKSEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş daha önce Dele Alli ile ilgili yaptığı bir açıklamada, “Alli, oyun olarak bizim düşündüğümüz verimi katmadı. Burada esas olarak takımı taşımak. Fiziksel ve taktiksel olarak çalışıyoruz. Alli iki hazırlık maçında olumlu işler yaptı. Çok koşuyor ama asist ve gol atamada sıkıntıları var. Bugün de koştu ama katkı yapmadı. Ondan değişiklik yaptım. İyi de oynasa da kötü de oynasa sene sonunda gitme ihtimali yüksek bir oyuncu” demişti.

Beşiktaş’ta bir türlü bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen Dele Alli, Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakıldı. Şenol Güneş’in milli ara nedeniyle takıma verdiği izni fırsat bilen 26 yaşındaki on numara İngiltere’ye uçtu.

BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMAYACAK

İngiliz basınından Daily Express’in haberine göre; Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği Dele Alli’nin önünde 4 seçenek bulunduğu ortaya çıktı. Beşiktaş’ın Dele Alli’nin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı vurgulandı.

Dele Alli’nin sezon sonunda Everton’a geri döneceği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in İngiliz oyuncuyu takımda istemediğinin altı çizildi.

FUTBOLU BIRAKMA SEÇENEĞİ

Daily Express’te yer alan haberde; Beşiktaş’ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Dele Alli’nin ilk seçenecek olarak Everton’a yeniden dönebileceği kaydedildi. Başarılı orta sahanın İngiltere’de bir alt ligde mücadele edebileceği vurgulandı. Dele Alli’nin maaşından feragat etmesi halinde Championship’te birçok takımın ilgisini çekebileceği kaydedildi.

Dele Alli’nin önündeki üçüncü seçeğin yeniden Mauricio Pochettino ile çalışmasının olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun kariyerinin en iyi dönemlerini tecrübeli teknik adamla geçirdiği aktarıldı.

Dele Alli’nin önündeki son seçeneğin ise futbolu bırakma kararı alabileceği olduğu öğrenildi.

15 MAÇTA 3 GOL

Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasını 15 resmi maçta giydi. 26 yaşındaki on numara bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Dele Alli’nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

2024’E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Milton Keynes Dons altyapısında yetişen Dele Alli, 2014-2015 sezonu devre arasında 6 milyon 630 bin euro bedelle Tottenham’a transfer olmuştu. Everton, 2021-2022 sezonu devre arasında bonservis bedeli olmadan Dele Alli’yi kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek. İngiltere Milli Takımı’nda 37 maçta oynayan Dele Alli, 3 kez gol atma başarısı gösterdi.