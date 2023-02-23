Beşiktaşlı Dele Alli’ye talip var!

Yurt içi ve dışındaki Beşiktaş taraftar derneklerinden yağmur gibi yağan yardımlar, deprem bölgesindeyer alan çok sayıda gönüllü taraftar veson olarak da pazar günkü maçta çocuklariçin peluş oyuncak organizasyonu… Siyah-Beyazlı camianın deprem felaketi sonrasında tek yürek olup afetzedeleretam destek vermesi sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi deilgisiz kalmadı. İş makinesi ve maddi destek sağlayan Çebi, bu süreçteemeği geçen tüm derneklere, ilgili kişilere, teknik ekip ve sporculara birlik beraberlik için teşekkür etti.

Boyd’dan haber bekleniyor

Beşiktaş’tan kasım ayında tek taraflı fesih hakkını kullanarak ayrılan Tyler Boyd’un yenitakımı belli oldu. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Boyd ile1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Böylece SiyahBeyazlı kulüp,ABD’lifutbolcuya ödemekle yükümlü olduğu 1 milyon 50bin Euro’luk ücretin büyük bölümünden kurtuldu. Boyd’dan yenitakımında nekadar kazanacağına dair bilgi istendi. Böylelikle, önümüzdeki 4ay için oyuncunun yeni kazancı, Beşiktaş’tan alacağı ücretten düşülecek vearadakifark ödenecek.

‘Beşiktaş’a sözüm var’

Kara Kartal’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Dele Alli, ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kaldı. Siyah-Beyazlı formayı giydiği ilk günden beri istikrar sorunu yaşayan yıldız orta sahaya devre arasında Arap Yarımadası’ndan teklifler geldiği, ancak İngiliz oyuncunun geri çevirdiği kaydedildi. Beşiktaş’ta 14 mücadelede görev alıp 2 gol kaydeden Alli’nin, yüksek maaşlı önerilere, “Beşiktaş’a sözüm var. Beklentilere karşılık vermeden ayrılmayı düşünmüyorum” dediği bildirildi.

Sezon sonunda 8 milyon Euro

Siyah-Beyazlılar, Everton’da sezon başında Dele Alli için satın alma opsiyonu konusunda el sıkışmıştı. Kara Kartal, Alli’yi devre arasında kadrosuna katmak isterse 6 milyon Euro, operasyonu sezon sonunda yapmak için talepte bulunsa 8 milyon Euro ödeyecekti. Teknik direktör Şenol Güneş’in eski günlerine döndürmek için yoğun çaba harcadığı yıldız isimle bir mucize olmazsa lig bitiminde yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş’ta beklentilerin altında kalan Dele Alli, 14 maçta 2 gollük performans sergilemişti.