Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği açıklandı

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ alt baldırında gerilme tespit edildiği duyuruldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Gökhan Töre, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de 12 maçta forma giyemedi.