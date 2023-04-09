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9 Nisan 2023
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Beşiktaşlı Onur Bulut: Fena değilim ama daha iyi olabilirim

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Giresunspor’u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Devre arasında olaylı bir şekilde Kayserispor’dan renklere bağlanan Onur Bulut 90 dakika sahada kaldığı mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. 

‘Umarım herkesi daha çok mutlu ederim’

Performansını değerlendiren milli sağ bek, “İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim” dedi.

Seri yakalamanın sırrını açıkladı

Takımın son durumunu da yorumlayan Onur, “Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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