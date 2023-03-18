Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’dan müthiş dönüş!

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Rachid Ghezzal müthiş döndü… Sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde tam 18 maçı kaçıran Rachid Ghezzal tam 153 gün sonra İstanbulspor karşısında 11’e döndü.

Tek değişiklik

Ankaragücü ve Başakşehir’i yenerek çıkışa geçen Kara Kartal, 3 maçtır kazanan İstanbulspor’u devirerek seriye devam etmeyi hedefliyordu. Teknik direktör Şenol Güneş de kadroda bu nedenle büyük bir değişime gitmedi. Deneyimli teknik adam son oynanılan ve 2-0 kazanılan Başakşehir maçına göre sadece Nathan Redmond-Rachid Ghezzal değişikliğini yaptı.

Taraftarı coşturdu

Bu değişiklik de işe yaradı. İlk yarıdaki performansıyla futbolu özlediğini gösteren Ghezzal yine Vodafone Park’taki taraftarını coşturdu. 42’de Cenk Tosun’un attığı golde asisti yapan Cezayirli oyuncu harika döndü ve bundan sonraki haftalarda yine Siyah-Beyazlılar’ın en büyük kozu olacağını gösterdi.

Ayakta alkışlandı

Şenol Güneş yüzde 100 hazır olmayan yıldızını 63’te oyundan aldı. Tecrübeli oyuncu ayakta alkışlandı ve tezahüratlarla kenara geldi.