Beşiktaşlı Romain Saiss’ten ayrılık ve Galatasaray derbisi açıklaması!

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar, Ümraniyespor’u 2-0 ile geçerken yine son haftaların formda isimleri Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar sahnedeydi. Kara Kartal iki yıldızının golleriyle 3 puana ulaştı.

‘Kusursuz değildik ama…’

Mücadeleyi ise Faslı stoper Romain Saiss değerlendirdi. İyi bir zamanda önemli galibiyet aldıklarını dile getiren tecrübeli savunmacı, “Trabzon beraberliği sonrası bu maç bizim için önemliydi. Beşiktaş’ta oynuyorsanız her maçı kazanmanız gerekiyor, bu gerçek. Zor maç olacağını biliyorduk. Küme düşmeme savaşı veren bir takımla oynadık bugün. 3 puan için mutluyuz. Derbi öncesi hazırlıklar için en iyi şekilde moral oldu. Tam olarak kusursuz değildik ama yine de 3 puan için sevinçliyiz” dedi.

‘Derbiyi kazanmak istiyoruz’

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisini de yorumlayan 33 yaşındaki stoper, “Derbiyi kazanmak istiyoruz. Futbolda her maçı, rakip fark etmeksizin kazanmak için oynarsınız. Derbinin önemini biliyoruz. Evimizde özel ve kıymetli bir maç olacağız. Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz. Böyle maçları kazanmak çok önemlidir. Hafta boyunca derbiye hazırlanacağız ve 3 puan kazanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Mutsuzdum’

Devre arasındaki ayrılık iddiaları üzerine de Saiss, “Oynamadığım zamanlar mutsuz oldum. Her maç oynamak isterim. Konsantrasyonumu kaybetmedim ve hep çalıştım. Bu sezon farklı partnerlerle oynadım. İletişim de önemli. Şu an partnerim Omar Colley. Ben futbol oynamaktan mutluyum. Sahada olduğum zaman mutluyum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son 2 maçta gol yemedik. Bu önemli. Bu şekilde devam etmek ve derbiye hazırlanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.