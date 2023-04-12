Beşiktaş’lı yıldıza dev ilgi! Avrupa ekiplerini peşine taktı

Süper Lig’de alınan seri galibiyetlerin ardından Beşiktaş’ta hava tamamen değişmiş durumda. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in camiada yarattığı umut dolu futbol yüzleri sevindirirken, bir yandan da zirveye ortak olan Kartal’ın ligin sonuna kadar mücadelesini sürdürecek olması taraftarların iştahını kabartmış durumda.

2 isim ön plana çıktı

Ligde son 5 maçta 5 galibiyetle yoluna devam eden Beşiktaş’ta, hücum hattının etkili form grafiği dikkat çekiyor. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri tam 14 kez sarsan Kara Kartal’da özellikle 2 isim ön plana çıkıyor…

Son haftalarda coştular

Fenerbahçe derbisinde oyuna ikinci yarıda dahil olarak 3 asist ve 1 golle Kadıköy’deki 4-1’lik zaferin ana mimarı olan Nathan Redmond, Giresunspor’u da boş geçmedi. Golünü atan İngiliz yıldız, son 3 maçta 3 gol ve 3 asiste imza atarak toplamda 6 sayıya katkı yaptı. Takımın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar da yıldızını parlattı. Beşiktaş’ın son 5 lig maçının tamamında skor üreten Aboubakar, bu müsabakalarda 6 gol ve1 asist yaparak 7 sayıya imzasını attı. Teknik ekip, 2 oyuncuyu Trabzonspor maçında da ilk 11’de oynatıp gollerine devam etmelerini bekliyor.

Fernandes’in durumu merak ediliyor

Bir yandan da Beşiktaş’ta gelecek sezonun da yapılanması başlamış durumda. Şenol Güneş’le birlikte yeniden yükselişe geçen Siyah-Beyazlılar’da gelecek ve gidecek isimler konusunda operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gedson Fernandes’in durumu camiada merak ediliyor.

5 takım peşinde

Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde müthiş bir operasyonla Gedson Fernandes’i 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İkinci yarıyı Rizespor’da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha oyuncusu, sezon başında Beşiktaş’a katılmıştı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başaran Fernandes, şimdiden transfer piyasasının gözdeleri arasına girmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcuyla İngiltere’den; Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace’ın ilgilendiği öğrenildi. Başarılı isme, İtalya’dan da Lazio ve Roma’nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Yönetim, 13 milyon Euro istiyor

Dev kulüplerin radarına girmesi sonrasında yönetim de oyuncusu için bonservis miktarını belirledi. Kara Kartal, Gedson için 13 milyon Euro istiyor. İdareciler ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 de pay talep ediyor. Genç oyuncunun eski kulübü Benfica’yla yapılan özel anlaşma gereği Beşiktaş, Gedson Fernandes’i satması halinde elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Portekiz kulübüne verecek.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım