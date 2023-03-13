Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! Harekete geçiyorlar…

Süper Lig’de zirve yarışında rakiplerinden geri kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmişti. Devre arası transfer döneminde Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim’i kadrosuna katan Kara Kartal, sezon sonunda ise bomba bir transferi yapmayı planlıyor.

İlk hedef kiralamak

Siyah-Beyazlılar’ın bu kapsamda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Deniz Undav’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran Siyah- Beyazlılar’ın bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

17 maçta 2 gol attı

İngiliz kulübünde genellikle oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu Mavi-Beyazlı kulüp ile bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Deniz Undav transferinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

13 futbolcu için plan tamam

Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş üçlüsü yeni sezon için planlamalar yaparken Kara Kartal’da gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem kazanıyor. Sezon sonunda kadroda ciddi bir operasyona gidecek olan Siyah-Beyazlılar’da, teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda çalışmalara ara transfer döneminden itibaren başlayan idareciler, Josef de Souza, Francisco Montero, Tyler Boyd ve Emre Can Uzunhan’la yolları ayırdı. Yönetim, Güneş’in belirlediği 13 diğer futbolcu konusunda da çalışmasını tamamladı.

Maaş bütçesi düşürülecek

Buna göre sezon sonunda büyük bir kabuk değişimi yaşayacak olan Kara Kartal’da yaklaşık 25 milyon Euro olan takımın maaş bütçesi büyük oranda düşecek. Ekstra olarak yeni isimler için mevcut ekipten futbolcuların gidişine izin verilip gelecek bonservislerle bütçe oluşturulacak.

13 isimden 3’üne olumlu rapor

Beşiktaş’ta 13 isimden yalnızca 3’ü için olumluya yakın rapor verildi. Cenk Tosun’a yeni sözleşme önerilecek, Tayfur Bingöl’ün Alanyaspor’dan bonservisi alınacak ve Arthur Masuaku’yla da büyük oranda yola devam edilecek.

10 isim yolcu

Siyah-Beyazlılar’da 10 isim için ise olumsuz rapor çıktı. Sezon sonunda Ersin Destnoğlu, Valentin Rosier, Wellinton, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Kevin N’Koudou, Kerem Atakan Kesgin, Dele Alli, Jackson Muleka ve Nathan Redmond’la yola devam edilmesi planlanmıyor. Kimisiyle sözleşme yenilenmeyecek, kimisi için gelen teklifler değerlendirilecek, kimisinin de ayrılığına izin verilecek.

Hareketli geçebilir

Kara Kartal’da Şenol Güneş’in kare aslarından olan Gedson Fernandes de Avrupa ekiplerinin radarına girmeye başladı. Kariyerinde zirveye çıkıp düşen, Süper Lig’le yeniden formunu yükseğe çıkan başarılı futbolcu için yaz transfer dönemi hareketli geçebilir. İşte detaylar…

120 milyon Euro isteniyordu!

Benfica altyapısının en önemli cevherlerinden biri olarak A takıma çıkan Gedson Fernandes 2020 Ocak ayında Premier Lig temsilcisi Tottenham’a kiralandı. O dönem genç yıldızın bonservisi için 100-120 milyon Euro bandında rakamlar konuşuluyordu. Ciddi bir piyasası olan ve geleceğinin çok parlak olacağı düşünülen Portekizli yıldız pek beklentileri karşılayamayınca 1 yıl sonra Ocak 2021’de Benfica’ya döndü. 1 ay sonra ise bu kez Galatasaray, genç yıldızı kiraladı.

Aslan anlaşamadı, Kartal yarışa dahil oldu

Gedson, Sarı-Kırmızılı formayla iyi bir performans sergilerken sezon sonunda Benfica’ya geri döndü. 18 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan ve hem hücumda hem de savunmadaki oyunuyla dikkat çeken başarılı futbolcu için Galatasaray bonservis görüşmeleri yapsa da Portekiz deviyle anlaşamadı. Devre arasında Cim Bom bir kez daha Benfica’yla temas kurdu ancak bu kez yarışa Beşiktaş da dahil olmuştu.

Rize’de form tuttu

Bu kapışma Benfica’nın işine gelirken Kara Kartal da Gedson’un bonservisinin yarısını 6 milyon Euro’ya aldı. Alır almaz da Çaykur Rizespor’a kiraladı. Karadeniz ekibinde fizik-kondisyon eksiğini kapatan ve Rize’de de iyi bir oyun ortaya koyan 24 yaşındaki orta saha sezon başında Siyah-Beyazlılar’ın en büyük transferlerinden biri olarak kadroya katıldı.

İngilizler kanca attı

Şenol Güneş’in vazgeçemediği isimlerin başında gelen, takım olarak iniş çıkışlar yaşayan Beşiktaş’ta hemen hemen düzenli olarak belirli bir performansın üzerine çıkabilen nadir oyunculardan olan Gedson Fernandes taliplerini de peşine takmaya başladı. Portekizli oyuncu için yine İngiltere’den bir kulüp harekete geçti.

6 milyona yarısı…

Başarılı futbolcu için Crystal Palace’ın devreye gireceği iddia edildi. Bir süredir yıldız oyuncuyu takip eden Ada temsilcisinin, Gedson’un performansından memnun kaldığı ve sezon sonu için şimdiden Kara Kartal’la masaya oturabileceği kaydedildi. Bonservisinin yarısını Benfica’dan 6 milyon Euro’ya alınan Gedson Fernandes için Beşiktaş yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.