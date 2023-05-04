Beşiktaşlı yönetici Serhan Çetinsaya’ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı yönetici Serhan Çetinsaya’ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK ayrıca, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas’ın Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza aldığını açıkladı.

PFDK’nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

“1- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 01.05.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MİSAFİR TRİBÜNÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN KELEŞ hakkında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. ’nin, 29.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ANASTASIOS BAKASETAS’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN’ın, 29.04.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka öncesi akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, 29.04.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, C, D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, 30.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 117 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 414, 415, 416, 417, SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, SPOR TOTO (KUZEY ÜST) TRİBÜN 407, 408, 409, 410, 411, 412, BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 114, 115, 116, 117, 118, GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122, 123, GÜNEY ÜST TRİBÜN 421, 422, 423, 424, 425 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 117 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ’ın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi SERHAN ÇETİNSAYA’nın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe apykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir.”