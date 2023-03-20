Beşiktaş’ta 3 futbolcu için karar verildi!

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Beşiktaş’ın gollerini; 42. dakikada Cenk Tosun, 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 90+3. dakikada Nathan Redmond kaydetti. İstanbulspor’un tek golünü ise 70. dakikada Jason Lokilo kaydetti.

Rosier ve Tayyip Talha açıklaması

Beşiktaş, boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti olan Fransız futbolcu Valentin Rosier’de kistik oluşum tespit edildiği ve cerrahi tedavi uygulandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç da yapılan MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

1 gollük katkı kaldı

Kara Kartal’ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, önceki akşam İstanbulspor karşısında elde edilen 3-1’lik skora bir gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı. Takım kaptanlığını en iyi şekilde yerine getiren Tosun, skor konusunda da üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Sözleşmesinin otomatik olarak 1 yıl daha uzamasına 1 gole katkı uzaklıkta olan Tosun’la, milli maç arasında bu maddenin devreye girmeden kontrat yenilenmesi bekleniyor.

Maaşı yaklaşık 3 katına çıkacak

Başarılı oyuncunun 550 bin Euro olan garanti ücretinin 1.5 milyon Euro’ya çıkarılması ve sözleşmesine bonus maddelerinin de eklenmesi planlanıyor. Operasyon, Cenk Milli Takım’dan dönünce Fenerbahçe maçı öncesinde yapılacak.

Masuaku’nun tapusuna geri sayım

Sezon başında West Ham United’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku’nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı. Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11’de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak. Beşiktaş, 2.2 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu alacak.

Son maçta şık gol

Sezon başında Southampton’dan bonservisiyle Beşiktaş’a kazandırılan Nathan Redmond, istikrar sorunu yaşasa da çalışkan görüntüsüyle dikkat çekmişti. Önceki gün Rachid Ghezzal’ın ilk 11’e dönüşü sonrasında kulübeye geçiş yapan İngiliz hücumcu, bu durumu sorun etmeyerek sonradan oyuna dahil olup şık bir gole imza attı.

2 yıllık kontrat

Beşiktaş formasıyla 21 maçta 3 gol ve 3 asisti bulunan Jamaika asıllı futbolcunun profesyonelliğinden memnun olan teknik ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kontrat yenilenmesine olumlu baktığı ifade edildi. İdarecilerin, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla lig bitiminde 2 senelik yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gökmen Özcan