Beşiktaş’ta 6 yabancıyla yollar ayrılıyor!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de Sivasspor deplasmanından eli boş dönmüştü. Beşiktaş isabetli şut atamadığı karşılaşmada Samu Saiz’in golüne engel olamayınca sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Karagümrük beraberliği sonrasında Yiğidolar karşısında da kaybeden Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından oldukça üzgündü.

‘Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık’

Son 2 haftada 5 puan kaybettiklerini söyleyen Güneş, “Bazı oyuncuların kendi seviyelerinin altında oynaması da bizim için olumsuz. Hedefimiz bir takım oluşturmaktı ama bunu maalesef oluşturamadık. Fazla olanlar var, eksikler var. Yediğimiz gol planlarımızı alt etti. 2 maçtaki 5 puan kaybını kabul edilemez. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldık. Bu bir gerçek. Kaybedilen maçlardan sonra takım üzerinde moralsizlik oluyor. Maç bitti, üzgünüz, bize yakışan sonuç değil. Yapılacak tek şey bu takımı ayakta tutup, her maça final havasında çıkmak. Bunun dışında teslim olmak olmaz” yorumunu yapmıştı.

Kadronun büyük bölümü değişecek

Sezona Valerien Ismael’le giriş yapan Kara Kartal’da işler istendiği gibi gitmeyince Şenol Güneş göreve getirilmişti. İyi bir seri yakalamasına rağmen son 2 maçta 5 puan kaybeden takım, Türkiye Kupası’nda havlu atmasının ardından Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında da büyük yara aldı. Bu gelişme sonrasında yeni sezon planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Kara Kartal’da kadronun büyük bir bölümünün değişmesi planlanıyor.

Teknik ekibe dahil olacak!

Bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonunda bitecek yabancı oyuncuların neredeyse tamamıyla yollar ayrılacak. Savunmadaki eksik ve formsuz oyuncular sebebiyle görevi devralan Welinton Souza başta olmak üzere, Kevin N’Koudou, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson’ın kontratları uzatılmayacak. Atiba’nın teknik ekibe dahil olması bekleniyor.

Yıldız futbolcu serbest kalacak

Büyük umutlarla takıma kiralık olarak kazandırılan Dele Alli ve Nathan Redmond’ın da kontratlarının yenilenmesi beklenmiyor. Dele’nin sözleşmesindeki 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu kullanılmayacağı için İngiliz oyuncu, lig bitimiyle Everton’a dönecek. Southampton’la kontratı sona erecek olan Redmond ise boşa çıkacak.

Masuaku’yla devam…

Öte yandan West Ham United’dan kiralanan Arthur Masuaku’nun ise satın alma opsiyonu kullanılacak. Romain Saiss ve Jackson Muleka’nın durumlarına sezon sonunda bakılacak. Şu anda kadroda kalması garanti olan diğer yabancılar ise; Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic…