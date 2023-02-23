Beşiktaş’ta Aboubakar’ın yerine Cenk Tosun

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanması gereken BeşiktaşAntalyaspor maçı o dönem Taksim’de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. 14 Şubat’ta oynanması planlanan mücadele bu kez Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha ertelenmişti. Oynanma tarihi 2 defa değişen mücadele, pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18’inci maddesi gereğince ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek.

Redmond ve Ghezzal’la…

Hafta sonundaki önemli mücadelede yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim görev yapamayacak. Listeye takımdan ayrılan isimler de eklendiğinde özellikle hücum hattında tüm yük, Cenk Tosun’un üzerinde olacak. Ligde çıktığı son 10 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak 9 sayılık katkı yapan Cenk Tosun, kanatlarda görev yapacak; Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal’la beraber Antalya karşısına Kara Kartal’a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

Onur’un gözü Ankaragücü’nde

Kara Kartal’ın Kayserispor’dan transfer ettiği Onur Bulut için Sarı-Kırmızılılar’ın tepkisi devam ediyor. Kayserispor cephesi, Onur’un haksız fesih yaptığını ileri sürerek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşırken Beşiktaş cephesinin ise bu konuda herhangi bir endişesi bulunmuyor. Kural gereği Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Onur Bulut, sonrasında Ankaragücü maçında ise görev verilmesi halinde forma giyecek.