Beşiktaş’ta akıllar Fenerbahçe derbisinde

ALİ AYDIN / Beşiktaş’ta, varsa yoksa Fenerbahçe derbisi… Siyah-beyazlılar, Yeni Malatya yenilgisini, derbi zaferiyle unutturmak amacında.

Bu nedenle derbiye kadar Kara Kartal’da adeta sıkıyönetim ilan edildi. Teknik heyet, as oyuncularını bugünkü Erzincan maçında dinlendirecek. Abdullah Avcı, Karius, Burak, Gökhan, Roco, Atiba, Elneny ve Ljajic’i kadroya almadı. Halihazırda N’Koudou, Ruiz, Dorukhan ve Douglas’ın sakatlıkları bulunuyor. Avcı, özellikle Ruiz’in derbiye yetişmesini istiyor.

TAM DESTEK

Yarından itibaren yöneticiler adeta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne kamp kuracak. Asbaşkanlar Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, tesislerde futbolcularla birebir görüşmeler yapacak, destek verecek. Başkan Ahmet Nur Çebi de tüm takıma moral yemeği düzenleyecek. Futbolculara gelenekselleşen maç konuşmasını yapacak Çebi, ayrıca bu yemekte galibiyet primini de açıklayacak.