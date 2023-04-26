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25 Nisan 2023
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Beşiktaş’ta Alexandru Maxim’in gözü 11’de

Alaturka Online
Alaturka Online

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Gaziantep FK’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, Siyah-Beyazlı formayla sadece Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de başlamıştı. Son olarak Ümraniyespor maçında sonradan dahil olan Rumen 10 numara, Galatasaray derbisi öncesinde gözünü 11’e dikti!Takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, yarışta ön plana çıkmayı hedefliyor.

Olumlu yanıt…

Hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formayı kapmak için elinden geleni yapacak olan Maxim’in, teknik direktör Şenol Güneş’le de görüşüp başlangıç kadrosunda yer almayı isteyeceği belirtildi. Son maçlarda orta saha hattından istediği verimi alamayan Güneş’in de Maxim’e olumlu yanıt verme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtildi.

Gökmen Özcan

 

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