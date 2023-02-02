Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic kararı! Sivasspor maçında oynayacak mı?

1-1’lik Fatih Karagümrük beraberliği ile 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş, Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic transferini bitirerek kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar’da şimdi gözler, Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak zorlu Sivasspor deplasmanına çevrilmiş durumda.

SİVAS BİLETLERİ 65 TL

Beşiktaş’ın, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında, 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağı mücadelenin misafir takım tribünü fiyatları belli oldu.

Konuyla ilgili olarak dün kulüpten yapılan açıklamada, “Deplasmandaki Demir Grup Sivasspor maçı için taraftarlarımıza ayrılan biletler, 2 şubat saat 11.00’de passo.com.tr internet adresinde 65 TL’den satışa sunulacak.” denildi.

GEDSON’DAN KART AÇIKLAMASI

Karagümrük maçının bitiş düdüğü sonrası hakem Ali Şansalan’ı sert bir şekilde iten Gedson Fernandes, sarı kart görerek kritik Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşmüştü. Fernandes, Instagram hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Başarılı orta saha, “Gördüğüm sarı kart ile ilgili gerçeklikten uzak yorumlara şahit oldum. Bunlar tabii ki doğru değil. Sarı kartı elbette görmemeliydim. Ancak bu tamamen kazanma hırsına yenik düşmem ile alakalıydı. Elimde olsa her maç oynamak isterim. Ben hedefleri olan profesyonel bir futbolcuyum. Taraftarımızın böyle iddialara kulak asmamasını rica ediyorum” dedi.

BAŞKAN ÇEBİ’DEN TAKIMA DESTEK

Karagümrük karşısında 5 maçlık galibiyet serisi biten Kara Kartal’da devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi. Dünkü idmanı Ümraniye’de izleyen Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla özel olarak ilgilendi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de idmanı takip etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idman, pas çalışması sonrası oynanan minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Güneş’ten oyunculara uyarı

Antrenman öncesinde takımla bir toplantı yapan teknik direktör Şenol Güneş, Karagümrük karşısında alınan beraberlikle 5 maçlık galibiyet serilerinin sona ermesinin herkesi üzdüğünü ancak zirve yarışı için şanslarını son ana kadar zorlayacaklarını söyledi. Başkan Çebi de idman sonrasında teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncularla yakından ilgilendi.

‘OMAR COLLEY’E İLGİ DEVAM EDİYOR’

Kartal’ın ara transferdeki hedeflerinden biri olarak gösterilen Omar Colley için transfer açıklaması geldi. Colley’in menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş’ın oyuncusuna olan ilgisinin devam ettiğini söyledi.

Pastorello, “Beşiktaş’ın ilgisi devam ediyor. Transfer için bir haftamız daha var” sözlerini kullandı. Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Colley’in transferinde avantajlı olan takım konumunda bulunuyor. Sampdoria’da forma giyen 30 yaşındaki stoperin adı Türkiye’den Galatasaray’la da anılmıştı.

ROMAIN SAISS’TEN ZIYECH PAYLAŞIMI

Beşiktaş’ın defans oyuncusu Romain Saiss’ten, taraftarı heyecanlandırabilecek bir paylaşım geldi. Saiss, adı Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech ile Fas Milli Takımı forması altındaki bir fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına yıldız oyuncuyu etiketledi. Chelsea forması giyen Hakim Ziyech Fransız devi PSG ile anlaşmasına karşın Chelsea’nin evraklarını yetiştirememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

İŞTE KARTAL AMİR!

Siyah-Beyazlılar’ın Konyaspor’dan transferi için anlaşma sağladığı Amir Hadziahmetovic, dün İstanbul’a geldi. Kara Kartal’la 4,5 yıllık anlaşma sağlayan Boşnak orta saha oyuncusu, bugün ilk idmanına çıkacak.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini önceki gece tamamladı. Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Konyaspor’la 3.2 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. Boşnak futbolcuyla 4,5 yıllık anlaşma sağlandı. Başarılı futbolcu, Kara Kartal’d an 1.1 milyon Euro gelir elde edecek. Dün Konya Havalimanı’ndan İstanbul’a yolculuğu öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Amir, “7 yıldır Konya’daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya’yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor. Konyasporlu taraftarlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım” ifadelerini kullandı.

‘Beşiktaş daha ısrarlıydı’

İngiltere’den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine başarılı futbolcu, “Beşiktaş daha ısrarlıydı” diye konuştu. Hadziahmetovic, açıklamalarının ardından akşam saatlerinde İstanbul’un yolunu tuttu. Ya klaşık 2 saatlik yolculuk sonrasında İstanbul’a inen Amir’i bir grup Siyah-Beyazlı taraftar karşıladı. Deneyimli oyuncu, bu sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçirilecek ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Amir, sonrasında saat 12.00’d e başlayacak idmana katılacak.

İKİ İDMANLA SİVAS’A…

Yeşil-Beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor’da 199 maçta forma giydi. Konya’nın son 2 karşılaşmasında transfer süreci sebebiyle forma giymeyen Amir, 2 idmanla Sivasspor mücadelesine hazırlanacak. Başarılı ismin, Sivasspor deplasmanındaki zorlu müsabakaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

KONYASPOR CEO’SU MUSTAFA GÖKSÜ: AMIR İÇİN GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK

Kara Kartal’ın kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic için İngiliz ekibi Burnley ve Süper Lig temsilcisi Başakşehir’le beraber Galatasaray da devreye girmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetime yakın çevreler, Amir’in Cim Bom’un gündeminde olmadığını iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak Konyaspor’dan resmi açıklama geldi.

FANATİK’e konuşan Konyaspor CEO’su Mustafa Göksu, “Amir Hadziahmetovic için Başkanlar seviyesinde Galatasaray’la bir görüşme oldu. Amir, Beşiktaş’a gitmek istediğini söyledi” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediklerini ancak Amir’in kararını değiştirmediğini söyleyen Göksu, “Amir, gitmek istediğini söyledi ve kulüpteki alacaklarını bıraktı. Konyaspor, totalde 5 milyon Euro seviyesinde gelir elde etti” sözlerini sarf etti.

Gökmen Özcan