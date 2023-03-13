Beşiktaş’ta Artur Masuaku sürprizi! Ortaya çıktı, 3 maç…

Galibiyet hasretine geçen hafta Ankaragücü karşısında son veren Beşiktaş, dün en zorlandığı deplasmanlardan biri olan Başakşehir’e konuk oldu. 15. dakikada Aboubakar, şık golüyle perdeyi açtı. 35’te Adnan Januzaj kırmızı görerek ev sahibini 10 kişi bıraktı… Başakşehir, bir kişi eksik olmasına rağmen iyi mücadele etti ancak pozisyona giremedi. 55. dakikada Masuaku, Aboubakar’ın pasında aldığı topu yerden sert bir vuruşla ağlara göndererek fişi çekti. 3. sıradaki Beşiktaş, takipçisi Adana Demir’le farkı 4’e yükseltti.

TAYYİP TALHA SAKATLANDI

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş’ta ilk 11’in vazgeçilmezlerinden olan genç stoper Tayyip Talha Sanuç sakatlandı. Ceza sahasından topu uzaklaştırmak isterken rakibi Figueiredo’nun dizine müdahalesiyle acı çeken Tayyip Talha, 39. dakikada kendisini yere bıraktı. Hakem Mete Kalkavan’ın oyunu durdurmasıyla sahaya sedye istendi ve Siyah-Beyazlı başarılı stoper soyunma odasına götürüldü. Şenol Güneş, zorunlu değişiklikte Saiss’i oyuna sürdü.

MAÇA DAMGA VURDU!

Beşiktaş’taki üçüncü dönemine suskun bir giriş yapan Vincent Aboubakar, Ankaragücü’yle önceki hafta oynanan mücadelede attığı golün ardından dün de Turuncu Lacivertliler karşısında şova devam etti. Karşılaşmanın 15. dakikasında sahneye çıkan Kamerunlu forvet, Başakşehir ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim oldu. Golün ardından Cenk Tosun’la klasikleşen sevincini yapan Aboubakar, ardından mutluluğunu diğer takım arkadaşlarıyla paylaştı. Aboubakar, 55’te de sahneye çıktı. Arthur Masuaku’nun attığı golün asistini yapan Aboubakar, 2-0’lık zaferde aslan payının sahibi oldu.

CENK TOSUN 4 MAÇTIR BOŞ GEÇİYOR

Kara Kartal’ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, dün akşamki Başakşehir karşılaşmasına Vincent Aboubakar’la beraber takımın gol umudu olarak başladı. Mücadele içinde birkaç kez skor üretme pozisyonu yakalayan Cenk, Başakşehir filelerini havalandıramadı. Etkili bir görüntü sergilese de sonuca etki edemeyen Cenk, 85’te yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı ve gol atamama serisini 4’e çıkardı.

MERT GÜNOK’TAN GEÇİT YOK

Beşiktaş’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir’le oynanan zorlu mücadelede ortaya koyduğu başarılı görüntüyle dikkat çekti. Başarılı kaleci, 2 pozisyonda Başakşehirli futbolculara gol izni vermedi. Kalesini gole kapatan Mert, 2-0’lık galibiyetin gizli mimarlarından biri oldu. Mert, oyun sonunda takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

MASUAKU’DAN ŞIK GOL

Siyah-Beyazlılar’ın Demokratik Kongolu sol beki Artur Masuaku, Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Savunma hattındaki başarılı görüntüsüne ek olarak sol koridoru etkin bir şekilde kullanarak sık sık ileri bölgeye çıkarak forvet hattındaki takım arkadaşlarına servisler yapan başarılı oyuncu, skora dokunmayı başardı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Vincent Aboubakar’ın gönderdiği topla Başakşehir ceza alanının sol önünde buluşan Masuaku, çizgiden içeriye girer girmez yaptığı klas vuruşla takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Başarılı futbolcu, golünün ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı. Masuaku, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

OPSİYONA SON 3 MAÇ

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan kiralanan Masuaku’nun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunuyor… Kara Kartal’da 22 karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Masuaku, 3 mücadeleye daha 11’de çıkarsa rakam 25’e ulaşacak ve kontratındaki satın alma maddesi devreye girecek. Kartal, anlaşma gereği West Ham’a 2.2 milyon Euro bonservis ödeyip 29 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik sözleşme imzalayacak.