Beşiktaş’ta ayrılık! Bir dönem kapanıyor…

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetminde kadroda önemli bir değişim süreci yaşıyor. Wout Weghorst ve Josef de Souza’nın dev arasındaki ayrılıkları sonrası başka isimlerin de takımdan ayrılmaları gündemde…

SAISS İÇİN ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMIYOR İDDİASI

Dış basında Romain Saiss ile ilgili iddialar gündem oldu. Şenol Güneş ile Saiss’in anlaşamadığı, Faslı futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi.

WALID REGRAGUI ENDİŞELİ

Al-Araby’nin haberine göre Fas Milli Takımı’nın teknik direktörü Walid Regragui, Saiss’in Beşiktaş’taki durumundan dolayı endişeli… Milli takımın 25 Mart’ta Brezilya ve 28 Mart’ta Peru ile oynayacağı maçlarda kadroda olması beklense de Beşiktaş’taki devamlılığının yaratacağı sorundan korkuluyor.

BENATIA DEVREYE GİRDİ

Fas Milli Takımı’na yakın bir kaynak, Saiss’in durumuna ilişkin Al-Araby’ye açıklamalarda bulundu. Fas Milli Takımı’nın eski kaptanlarından olan ve daha önce ülkemizde Fatih Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia’nın Saiss’in Yunanistan’a transferi adına devreye girdiği belirtildi.

AYRILIĞINA ARACILIK EDİYOR

Benatia’nın bir menajerlik şirketinde aldığı görevle Saiss’in Beşiktaş’tan ayrılmasına aracılık etmeye çalıştığı aktarıldı. Saiss için Japonya iddiaları da gündemdeyken Walid Regragui ve Mehdi Benatia’nın Faslı oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasını engellemek adına bir çözüm arayışında oldukları belirtildi.

BİR TEKLİF DE ATIBA’YA

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson da takımdan ayrılabilir. Kanada ekiplerinden Atletico Ottawa, tecrübeli oyuncuyu kadroya katmak adına teklif hazırlığında…

SÖZLEŞME YENİLENMEYECEĞİNİ ÖĞRENDİ

Atiba Hutchinson’ın milli takımda daha önce birlikte forma giydiği arkadaşı Julian De Guzman, gerçekleştirdikleri görüşmeyi açıkladı. De Guzman, “Atiba ile görüşmelerim oldu. Beşiktaş’ın kendisiyle yollarını ayıracağını öğrendiğinden dolayı şokta. Hâlâ şaşkın. Şu anda ilerisi için kafasında neler olduğunu söyleyemem” ifadelerini kullandı.

CEO’SU AÇIKLADI

Atletico Ottawa’nın CEO’su Fernando Lopez, attığı tweet 150 beğeni alırsa Atiba Hutchinson’a teklif yapacağını belirtmişti. Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli isim için atılan bu tweet, 650’den fazla beğeni aldı ve 60 bin kez okundu. Bunun sonrasında başka bir seçeneği kalmadığını belirten Fernando Lopez, Atiba’ya teklifte bulunacağını açıkladı.

6 NUMARA ARIYORLAR

Le Droit’e konuşan Fernando Lopez, “Her şey teknik direktörümüz Carlos Gonzalez’in İspanya’daki kampımız için yola çıkmadan önce bir 6 numara transferi yapmam konusundaki baskısıyla başladı. Abdul Sissoko’nun yokluğunu gidermemiz gerekiyor. Atiba Hutchinson’ın sözleşmesinin yenilenmeyeceğini görünce onun transferi adına şansımı denememi önerdi. Halen Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı’nın kaptanlığını yapıyor” ifadelerini kullandı.

ÜCRETİ SORUN

Atiba Hutchinson transferinin maddi yönüyle Atletico Ottawa için çok kolay olmadığını belirten Fernando Lopez, “Sözleşmesi haziran sonunda bitiyor. Onu buraya getirmek oldukça zor olacak. Yılda 750 bin Euro kazanıyor. Bu kabaca oyuncu maaş sınırımıza eşdeğer! Karmaşık olabilir. Tek şansımız eve yaklaşması. Kanada’ya dönmek istiyor mu?” dedi.

10 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

Beşiktaş, 2013’ün yaz aylarında Atiba Hutchinson’ı PSV’den kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz yaz 1 yıllık sözleşme imzalanan 40 yaşındaki orta saha, bu sezon sonu itibariyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Atiba, ülkesi Kanada’dan 2003 yılında İsveç ekibi Östers’e transfer olarak ayrılmış ve sonrasında Avrupa’da Östers, Helsinborgs, Kopenhag, PSV ve Beşiktaş formaları giymişti.