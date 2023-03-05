Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı: Teklif iletildi

Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta 7 puan kaybeden Beşiktaş bugün konuk edeceği Ankaragücü’nü yenerek galibiyet özlemini noktalamak istiyor.

Kartal’da yeni transferler Alexandru Maxim, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley ilk kez Vodafone Park’a çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in Maxim ve Hadziahmetovic’e ilk 11’de forma vermesi bekleniyor. Gaziantep’ten kiralanan Maxim, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

Beşiktaş formasıyla ilk maçını Sivasspor’a karşı oynayan Hadziahmetovic ilk kez Dolmabahçe’ye çıkacak. Yedek soyunmaları beklenen Onur Bulut ve Colley de yine taraftarlarla ilk defa buluşacak.

Şenol Güneş dün takımla yaptığı son toplantıda ikincilik şanslarının devam etmesi için kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

‘SERİ BAŞLATMAMIZ LAZIM’

Yeni bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarının altını çizen deneyimli hocanın, “Şu an bizim için en gerçekçi hedef ikincilik olarak öne çıkıyor. Ankaragücü’nü yenerek yeni bir seri başlatmamız lazım. Son 3 maçta kaybedilen 7 puanı almış olsaydık bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bundan sonra her maçımız final sayılır. Ankaragücü ve Başakşehir maçlarımızı kazanırsak Fenerbahçe derbisine daha moralli ve iddialı çıkarız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

TEK EKSİK GHEZZAL

Kartal, Ankaragücü maçının son hazırlığını dün akşam yaptı ve kampa girdi.

Siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma programından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı bildirildi. Takımda tedavisine devam edilen Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Bu arada Cenk Tosun ve Welinton sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

CHICAGO FIRE’DAN CENK’E TEKLİF

Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’a ABD’den talip çıktı. MLS ekibi Chicago Fire’ın Cenk’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. ABD ekibinin, 31 yaşındaki milli oyuncunun kabul etmesi halinde siyah-beyazlı kulübe 2 milyon dolarlık teklif yapacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş’la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk’in bu aşamada takımdan ayrılmayı düşünmediği ancak koşulların uygun olması halinde sezon sonunda ABD’ye gidebileceği iddia edildi.