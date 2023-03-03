Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni durağı belli oldu

Beşiktaş’ta ara transfer döneminde tüm hızıyla gerçekleşen kadro değişimi, sezon sonunda da devam edecek. Kadrodaki önemli yıldızların takımdan ayrılmaları bekleniyor.

LUCESCU’NUN GÖZDELERİ SÜPER LİG’DE KALDI

Ukrayna’da popüler bir spor YouTube kanalı olan TaToTake’in haberine göre Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, Gaziantep FK’dan üç isimle ilgilendi.

Alexandru Maxim, Lazar Markovic ve ismi açıklanmayan Brezilyalı bir forvet oyuncusu için görüşmeler yapıldığı belirtildi. Forvet oyuncusunun Gaziantep FK’da o dönemdeki tek Brezilyalı isim Joao Figueiredo olduğu ifade ediliyor. Transfer adına gerçekleştirilen görüşmeler olumlu ilerlese de üç oyuncu da Süper Lig’de kalmayı tercih etti.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN NET MESAJ

Geçtiğimiz gün Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımı taşıyabilecek tipte isimlerle yola devam etmek istediklerini belirtmişti.

Yaptığı açıklamada Güneş, “Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Taraftarın gurur duyduğu, keyif aldığı futbolla kazanmak istiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, eksikler var ama takım olmak, uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu çözebiliriz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

‘GİTMESİNE İZİN VERİRİZ’

Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında özellikle Kevin N’Koudou hakkında net ifadeler kullanmıştı.

Yaptığı açıklamada tecrübeli çalıştırıcı, “Kevin N’Koudou’dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz.” demişti.

EN KÖTÜYE SÜPER LİG’DEN İKİ ADAY

The Best ödülünün bir de parodisi olan ‘The Worst’ ödül töreni var. İspanyol Marca’da yer alan habere göre, futbolda en kötülerin yer aldığı listede Süper Lig’den iki isim var.

Tottenham’da zirveye çıkan, ancak daha sonra her geçen gün performansı düşen ve son olarak Beşiktaş’a kiralanan Dele Alli ile Galatasaray’ın devre arasında büyük bir sürpriz yaparak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo yer aldı.

SAISS, ADA YOLCUSU

Beşiktaş’ta gözden çıkarılan Dele Alli, Muleka ve N’Koudou için beklenen teklifler gelmedi. Takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss’ın ise sezon sonunda İngiltere’ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dış transferde üç yıldız üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Kadro planlaması doğrultusunda; Dele Alli, Jackson Muleka ve Kevin N’Koudou’nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yurt dışında yani Avrupa ülkelerinde transferin kapanması nedeniyle, söz konusu oyuncuların gitmesi zora girdi. Ayrıca 3 futbolcu için Arap ülkeleri ile Uzak Doğu ülkelerinden de beklenen tekliflerin gelmediği öğrenildi. Hâl böyle olunca ayrılıklar, sezon sonuna kaldı. Öte yandan Romain Saiss da takımdan ayrılmak isteyen isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Teklifler reddedildi

Ancak Faslı oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden gelen teklifler de yönetim tarafından beğenilmedi. Çin ile Arabistan kulüplerinden gelen teklifler de geri çekildi. Tecrübeli savunmacının, sezon sonunda ise İngiltere’ye gitmek için beklediği belirtildi.