Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal gelişmesi

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek galibiyet hasretine son veren Beşiktaş’a bir iyi haber de Rachid Ghezzal’dan geldi.

Sakatlığından ötürü sahalardan 4 ay uzak kalan Ghezzal, Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında tekrar formasını kapma sevinci yaşanmıştı. Ancak Cezayirli yıldız, maç öncesi ısınma esnasında tekrar sakatlanarak maça çıkamadı.

3 maçlık aranın ardından Süper Ligi 25. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadele öncesi takımlara birlikte antremanlara başlayan 30 yaşındaki oyuncunun sakatlığı tamamen geçti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rachid Ghezzal’in Başakşehir maçı karşısında Beşiktaş’ta ilk 11’de yer alması beklenildiği ifade edildi.

Ghezzal bu sezon sakatlığından ötürü Beşiktaş ile sadece 6 maça çıkabildi. 30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist yaptı.