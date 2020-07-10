Beşiktaş'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyen isimler sahada ve salonda yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmaları sonrası dar alan oyunları üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.