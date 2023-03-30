Beşiktaş’ta Cenk Tosun ilk peşinde!

Siyah-Beyazlılar’da Milli oyuncuların ülketakımlarında gösterdiği performanslar da genel olarak göz doldurdu. Mert Günok, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi korurken; 3 gol yemesinerağmen yaptığı kritik kurtarışlarla tam not aldı. A Milli Takım´daki diğer oyunculardan Onur Bulut, Ermenistan maçında 90 dakika oynarken; 1 asist yaptı. Cenk Tosun ise Ermenistan maçının ilk yarısında ve Hırvatistan maçının son 12 dakikasında görev aldı. Kendi ülkelerinin milli takımlarına giden futbolculardan Masuaku, Omar Colley ve Aboubakar 1’er gol atarken; Amir Hadziahmetovic de1 asistle milli takımına katkıda bulundu. Oyuncuların sakatlık yaşamadan dönmesi teknik ekibi sevindirdi.

Salih’ten beklenti büyük

Siyah-Beyazlı ekip derbi hazırlıklarını sürdürürken; teknik direktör Şenol Güneş, derbi planını da netleştirmeye başladı. Tecrübeli teknik adamın derbi karşılaşmasında en güvendiği isim Salih Uçan olacak. Son haftalarda yakaladığı formla birlikte takımın çıkışında büyük pay sahibi olan Uçan, derbide orta saha organizasyonunun temel taşı olacak. Fenerbahçe’nin ön alanda yaptığı presi kırmak isteyen Güneş’in orta alanı kalabalık tutarak toplu çıkışlarda Salih Uçan’a önemli bir görev vereceği öğrenildi.

Derbiye odaklandı

Siyah-Beyazlılar’a sezon başında yeniden katılan Cenk Tosun, teknik direktör Valerien Ismael’in kadro planlamasında yer almamıştı. Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından adeta yeniden doğan Cenk Tosun, başarılı bir çıkışa imza atmış, sonrasında 4 maçlık bir suskunluk yaşasa da İstanbulspor karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayarak yıldızını parlatmaya devam etmişti. Milli Takım’ın Ermenistan maçında ilk 11’de oynayan, Hırvatistan karşılaşmasına da kulübede başlayıp sonradan maça dahil olan Cenk, aranın sona ermesi sonrasında Siyah-Beyazlı formayla Fenerbahçe maçına odaklandı.

Opsiyona bakılmayacak…

Cenk Tosun, kariyerinde 11 karşılaşmada hiç gol atamadığı Fenerbahçe’ye karşı pazar günü Kadıköy’de siftah yapmak istiyor. Tosun Paşa, bu sezon resmi maçlarda toplamda 13 gol ve 3 asiste ulaştı. 2 golü penaltıdan kaydeden Tosun Paşa, 1 gol ya da asist katkısı vermesi halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Ancak Beşiktaş Yönetimi’nin, buna bağlı kalmadan Cenk Tosun’a yeni bir kontrat önereceği öğrenildi.