Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı ayrılığı ve teklifi açıkladı! Gedson ve Maxim’in bonservisi, Redmond’ın durumu…

Süper Lig’in 32. haftasında geriye düştüğü maçta lider Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk yarışını yeniden şekillendirdi. Cim Bom’la puan farkını 5’e indirip ikili averajda öne geçen Kara Kartal, yarışta da iddiasını kanıtladı. Siyah Beyazlı camiada moraller yükselirken transfer çalışmaları da başladı. Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı, kadro planlamalarını ve kaç transfer yapacaklarını aktardı.

GEDSON MEST ETTİ!

Kara Kartal’ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, maça damgasını vurmuştu. Skor üretemese de mücadeleci görüntüsü ve savaşçı tarzıyla Galatasaraylı futbolculara adeta sahayı dar eden Portekizli orta saha, 8 top kapma ve 9’da 7 adam geçmeyle sahanın en iyisi oldu. Başarılı futbolcunun bu çıkışı, en çok teknik direktör Şenol Güneş’i memnun ederken taraftar da adeta mest oldu!

‘ÇOK MUTLU HİSSETTİRİYOR’

Gedson maçın ardından yaptığı açıklamada, “Futbolun gereğini yaptık. Aslında Beşiktaş’ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok ama puan olarak biraz daha gerideyiz. Biz bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız. Galatasaray gibi bir takıma karşı her zaman farklı kazanmak. Böyle büyük maçı kazanmak çok mutlu hissettiriyor. Taraftarımıza her zaman böyle oynayacağımın sözünü veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CEYHUN KAZANCI: 20 MİLYON EURO ÜSTÜNÜ DEĞERLENDİRİRİZ

Son haftaların formda ismi Gedson için belirledikleri bonservisi duyuran Ceyhun Kazancı, Portekizli yıldız için herhangi bir teklif almadıklarını aktardı, “20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyoruz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica’da. Bonservisi gelirinim yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek.” dedi.

‘4 TRANSFER YAPACAĞIZ’

Gelecek sezon en az 4 transfer yapacaklarını açıklayan Kazancı, “Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmalarımız var. Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak. Sezon sonunda takımdan ayrılan isimler olursa transfer edeceğimi oyuncu sayısı artabilir.” dedi.

Tecrübeli isim; Nathan Redmond, Maxim, Borini ve Atiba ile dikkat çeken açıklamalar yaptı, şu ifadeleri kullandı:

‘MAXIM İÇİN 2.5 MİLYON EURO İSTEDİLER’

“Alexandru Maxim için Gaziantep 2,5 milyon Euro istedi. Tekrar görüşmedik. Sezon sonu Şenol Güneş’in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservini almayı düşünmeyiz.”

‘BORINI İÇİN TEKLİF YAPTIK’

“Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Şenoş Güneş’in talebi olursa görüşürüz.”

‘REDMOND’IN KALMASINI İSTİYORUZ’

“Nathan Redmond’ın takımda kalma ihtamali yüzde elli. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir.”

‘ATIBA TAKIMDAN AYRILACAK’

“Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada’da oynar.