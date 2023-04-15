Beşiktaş’ta Dele Alli sezonu kapattığını duyurdu

Beşiktaş’ın sezon başında Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, sezonu kapattı. Siyah-Beyazlılarda sergilediği performansla beklentilerin altında kalan İngiliz oyuncu, son dönemde sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu ki bu sakatlığa ilişkin geçirdiği operasyon neticesinde sezonu da tamamlamış oldu.

Instagram üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Dele Alli, “Ameliyatım başarılı şekilde sona erdi. Bana destek mesajı gönderen herkese teşekkür ederim. Ne yazık ki bu, benim için sezonun sona erdiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanılmadığı takdirde sezonu kapatması ile Beşiktaş kariyeri de sona ermiş olabilecek Alli, “Kulüpteyken bana gösterdiğiniz tüm sevgi için siz Beşiktaş taraftarlarına büyük bir teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

En iyi şekilde geri dönmek istediğini belirten İngiliz futbolcu, “Zor birkaç hafta geçirdim. Tam anlamıyla iyileşmeme odaklanmak adına elimden gelen her şeyi yaptığıma emin olmak istiyorum. Sosyal aktivitelere ara verip iyileşmeme odaklanacağım ve tüm gücümle geri döneceğim. Hazır olduğumda geri döneceğim. Hepinizle yakında tekrardan görüşmek üzere” mesajını paylaştı.