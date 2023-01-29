Beşiktaş’ta Dele Alli’ye, Ahmet Nur Çebi dopingi!

Beşiktaş, Süper Lig’de Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla ara vermeden dün başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon vetaktik çalışmasıydı. Alanyaspor müsabakasında oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Provalar devam edecek

Diğer oyuncular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda maçla devam eden antrenman koşularla sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.

Maç öncesinde görüşme

Teknik direktör Şenol Güneş’ten sonunda beklediği şansı alan Dele Alli, Alanyaspor karşılaşmasında başarılı futbolunu 1 golle taçlandırmıştı. Başarılı futbolcunun çıkışındaki etkenlerden biri Başkan Ahmet Nur Çebi’yle maç öncesinde yaptığı görüşme oldu.

‘İsteğimiz seni milli takıma göndermek’

Karşılaşma öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nde Dele’yle bir araya gelen Çebi, “Seni dünya starı diye transfer ettik. Nitekim de öylesin. Takım içinde en büyük beklentim olan futbolcu sensin. Çok özel yeteneklerin var. Premier Lig’e damga vuran bir isimsin. Hocamızın da bizlerin de tek isteği seni yeniden milli takıma göndermek. Bunun yolu, Alanya maçıyla önemli bir adım atıp sonrasında şampiyonluk yaşamaktan geçiyor. Sonuna kadar arkandayım” dedi. Başkan’ı pür dikkat dinleyen yıldız oyuncu, “Alanya maçında her şeyim ile sahada olacağım. Ne sizi, ne ailemi ne de kulübe gönül verenleri mahcup etmeyeceğim” karşılığını verdi ve şovunu yaptı.

Orhan Yıldırım