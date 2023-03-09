Beşiktaş’ta dev operasyon! Yıldızlar için olay karar…

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Kara Kartal, Türkiye Kupası ve Avrupa’da da yarış dışı olması sebebiyle yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda çalışmalara ara transfer döneminden itibaren başlayan idareciler, Josef de Souza ve Emre Can Uzunhan’la yolları ayırdı. Yönetim, Güneş’in belirlediği 13 diğer futbolcu konusunda da çalışmasını tamamladı. Buna göre sezon sonunda büyük bir kabuk değişimi yaşayacak olan Kara Kartal’da yaklaşık 25 milyon Euro olan takımın maaş bütçesi büyük oranda düşecek. Ekstra olarak yeni isimler için mevcut ekipten futbolcuların gidişine izin verilip gelecek bonservislerle bütçe oluşturulacak.

Cenk’e yeni sözleşme

Everton’daki macerasını sonlandırmasının ardından Beşiktaş’a geri dönen ve 600 bin Euro garanti ücret artı bonusa imza atan yıldız golcü Cenk Tosun, ABD Ligi ekiplerinden Chicago Fire’den 3 sene için toplamda 2.5 milyon Dolar’lık teklif almıştı. Kariyerini Beşiktaş’ta sonlandırmayı planlayan ancak kulüpten de maaş olarak yenilenmiş bir sözleşme talep eden Cenk’e kulüpten beklenen haber geldi. Yönetim, Cenk Tosun’a 1.5 milyon Euro garanti ücret artı bonus olmak üzere 2 milyon Euro seviyesinde yeni bir sözleşme teklif edecek.

Tayfur için 1.3 milyon Euro

Beşiktaş’a olan sevgisini Alanyaspor’dayken de net bir şekilde duyuran Tayfur Bingöl, sezon başında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Kara Kartal’a kazandırılmıştı. Deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ta adeta bir joker gibi görev almıştı. Sağ bek, sol bek, ön libero ve sağ kanat hattında forma giyebilen Tayfur, teknik ekibin beğenisini kazandı. Şenol Güneş’in olumlu raporu sonrasında yönetim, tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki 1.3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanıp, Tayfur’u Kartal yapacak.

Saiss, Ada’ya dönüyor

Premier Lig ekibi Wolves’taki macerasını tamamlaması sonrasında Beşiktaş’a transfer olan Romain Saiss, önceki teknik direktör Valerien Ismael’in prensi olsa da göreve Şenol Güneş gelince işler değişmişti. Tecrübeli hocanın oyun sistemine uyum sağlayamayan Saiss’e sezon sonunda gidiş izni verilecek. Takımdaki yeri şimdiden Omar Colley’le doldurulan Saiss’in, Nottingham Forest’e transfer olması planlanıyor. Beşiktaş, bu transferden 5 milyon Euro gelir bekliyor.

Masuaku’da karar olumlu

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Artur Masuaku, ilk yarıda istikrarsız bir görüntü ortaya koymuştu. Ancak ikinci yarıda yükselişe geçerek ilk 11’deki yerini sağlama alan Demokratik Kongolu sol bek için karar verildi. Normal şartlarda sezon sonunda yollanması beklenen Masuaku, yükselen formuyla kararın olumluya dönmesini sağladı. West Ham’la bonservis konusundaki pazarlıklarını sürdüren Kartal, operasyonu erkenden tamamlayamazsa Masuaku 25 maça çıkacak ve 2.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Ersin’in rotası Belçika

Kartal’da 3 kupa kazanması sonrasında istikrar sorunu yaşayan Ersin Destanoğlu, teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında formasını Mert Günok’a kaptırmıştı. Yedek kalması sebebiyle mutsuz olan Ersin, menaceri aracılığıyla Belçika ekibi Club Brugge’le temasta. Yönetim, 4 milyon Euro teklif alması halinde Ersin’i yollamaya yeşil ışık yakacak.

Dele İkinci Lig’e!

Everton’dan sezon başında büyük umutlarla kiralanan Dele Alli, beklentilerin çok altında kaldı. Beşiktaş Yönetimi’nin devre arasında geri göndermek istediği, ancak İngiliz ekibinin kabul etmediği Alli, şimdiden kendisinekulüp bakmaya başladı. Everton’ın da kadrosunda tutmayı planlamadığı Alli’nin İngiltere Championship ekiplerinden teklif aldığı kaydedildi.

N’Koudou, Çin yolcusu

Beşiktaş’a imza attığı günden beri istikrar sorunu yaşayan Kevin N’Koudou’yla Kara Kartal’ın yolları sonunda ayrılıyor. Ara transfer döneminde Süper Lig’den görüştüğü takımlardan istediği miktarda teklifler alamayan tecrübeli kanat oyuncusunun, şimdiden Çin Ligi ekipleriyle görüştüğü vetakımdan ayrılan ilk isim olacağı kaydedildi.

Rosier’le yolun sonu

Siyah-Beyazlı formayla en çok düşüş yaşayan isimlerin başında Valentin Rosier geliyor… Teknik ekibin planlamasında yer almayan ve yeri Onur Bulut’la doldurulan Rosier, sezon sonunda menaceri aracılığıyla kulübe 6 milyon Euro’luk teklif getirmesi halinde gönderilecek. Oyuncuya Portekiz ve Fransa’dan şimdiden 4 milyon Euro seviyesinde öneriler var.

Muleka bavulunu hazırlıyor

Sezon başında Kara Kartal’a büyük beklentilerle kazandırılan Jackson Muleka, iyi bir başlangıç yapması sonrasında geriye gitmişti. Yaşadığı özgüven sorununu bir türlü aşamayan Demokratik Kongolu hücumcunun da bileti kesildi. Mısır kulüplerinin ilgilendiği tecrübeli oyuncunun bonservisi de 5 milyon Euro olarak belirlendi.

Atiba kulübeye geçiyor

Kulüp tarihinin simge isimleri arasında yer alan Atiba Hutchinson, sezon sonunda Siyah-Beyazlı formayla sezonu kapatacak. Tecrübeli ön libero, kramponlarını asması sonrasında teknik direktör Şenol Güneş’in ekibine dahil olacak. Beşiktaş Yönetimi, 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu için özel bir jübile töreni hazırlayacak.

Redmond’un sıradaki durağı…

Southampton’dan sezon sonuna kadar Beşiktaş’a kiralanan Nathan Redmond, bir maç çıkış yapıp iki mücadele düşüşte bulunan isimlerden… Bundan dolayı teknik ekibe hiç güven vermeyen İngiliz hücum oyuncusuyla da sezon sonunda yollar ayrılacak. Deneyimli futbolcuya eski takımı Norwich City talip.

Welinton’un bileti hazır

Sergen Yalçın dönemindetakıma kazandırılan Welinton’ın sezon sonunda bitecek olan kontratı uzatılmayacak. Tecrübeli stoper, ülkesi Brezilya’ya dönecek. Welinton için birçok Brezilya Serie Atemsilcisinin girişimlerde bulunduğu, oyuncunun şimdiden İstanbul’daki eşyalarını toplamaya başladığı kaydedildi.

Kerem, Sivas’a dönebilir

Şenol Güneş’in herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen son maçın kadrosuna almadığı Kerem Atakan Kesgin, hocanın gözüne giremedi. İdman performansı yetersiz bulunan genç orta saha oyuncusunun sezon sonunda eski kulübü Sivasspor’a geri gönderilme ihtimali yüksek… Kerem’in ligde kalan maçlarda forma şansı bulması beklenmiyor.