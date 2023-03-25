Beşiktaş’ta Divan Kurulu öncesi gerginlik! Ahmet Nur Çebi onay vermedi

Beşiktaş Yönetimi’nde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar’da yönetim, Divan Kurulu Toplantısı’na hazırlanırken futbol takımı da milli ara sonrasında oynanacak Fenerbahçe maçının çalışmalarını sürdürüyor.

İDMAN ÖNCESİ DELE ALLI ŞOKU!

Kara Kartal’da derbi hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. İdmana bireysel başlayan Gedson Fernandes, takım çalışmasında yer aldı. Tayyip Talha Sanuç, kondisyoner eşliğinde hazırlıklarına devam etti.

Takıma geç katılması sebebiyle hocası Şenol Güneş tarafından eleştirilen Dele Alli, adale yırtığı şüphesiyle idmana katılmadı. Tecrübeli oyuncunun durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bildiride, “Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli´nin Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘DERBİYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM’

Nathan Redmond, dev maç öncesinde Fenerbahçe’ye şu mesajı gönderdi: İlk Fenerbahçe maçında 11’de başlamıştım. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak dediğim gibi asıl önemli olan katkı vermek.

Kara Kartal’ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, Siyah-Beyazlılar’ın dünkü idmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı hücumcu, “Genel atmosferimiz şu anda çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımda, daha az kişiyle antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki derbi maçına hazırlanıyoruz” dedi.

‘Sezon sonunda düşüneceğiz’

“Sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağımı düşünmedim. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Hedefimiz, maç ve puanlar kazanmak. Sezon sonunda bu konuları düşünecek profesyoneller zaten var.”

‘Katkı vermek önemli’

“İlk Fenerbahçe maçında 11 başlamıştım. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maç hakkında çok fazla şey duydum ve maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak dediğim gibi asıl önemli olan katkı vermek.”

‘Dele arkadaşım ama…’

“Dele Alli benim yakın arkadaşım ve oynasın ya da oynamasın çok çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ama önemli olan bu konuda benim değil, hocamızın ne düşündüğü.”

BEŞİKTAŞ’IN BORCU 6.2 MİLYAR TL

Beşiktaş Kulübü’nün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 10.30’da başlayacak divan kurulu toplantısına İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum’u ev sahipliği yapacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün idari ve mali tablosuyla ilgili olarak bugünkü toplantıda üyeler için bilgilendirme yapacak.

Siyah-Beyazlılar’ın 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihler arasındaki borç rakamı ortaya çıktı. Kulübün, toplam borcu. son tabloya göre yüzde 28 artış göstererek 6.2 milyar TL’ye ulaştı. Alacakların düşülmesi sonrasında net rakam ise 5.7 milyar TL olarak belirlendi.

BORÇ KAVGASI (MİNİ YORUM – SÜLEYMAN HATISARU)

Süper Lig’de zirve yarışının uzağında kalan Siyah-Beyazlılar’da sportif açıdan gelmeyen başarı baskısının ardından bir de maddi sorun gün yüzüne çıktı. Bugün yapılacak Divan Kurulu öncesi Beşiktaş Denetleme Kurulu ile yönetim arasında hareketli saatler yaşandı. Denetleme Kurulu’nun yazdığı detaylı raporda Beşiktaş’ın toplam borcu 6 milyar 254 milyon TL (brüt) olarak açıklandı.

Çebi itiraz etti

Fakat bu rakama Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi onay vermedi. Çebi nakit ve benzeri alacaklarının yanı sıra finans yatırımlarının, ticari alacaklar ve çeklerin rapordan düşülerek borcun 5 milyar 250 milyon TL olarak düzeltilmesini talep etti. Ancak Denetleme Kurulu, hesaplamaların uluslararası standartlarda yapıldığını savunarak dünyanın tüm kulüplerinde raporlarda tüm borcun açıklandığını belirtti. Beşiktaş’ın patronunun konuyla ilgili bugün gerçekleştirilecek Divan Kurulu’nda sert bir açıklama yapması bekleniyor.