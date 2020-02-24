Beşiktaş’ta ‘enkaz’

Zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş’ta sezon başında yapılan transferler beklenen katkıyı veremedi.

Abdullah Avcı’yla sezona başlayan Fikret Orman yönetimi, Ljajic’in bonservisini 6.5 milyon Euro’ya aldı. N’Koudou’ya 4 milyon, Ruiz’e 2.5 milyon ve Boyd’a 2.4 milyon Euro ödendi.

Rebocho’yu 400 bin Euro bedelle kiralayan siyah-beyazlılar, Diaby ile Elneny’yi bedelsiz kiraladı. Kasadan 15.8 milyon Euro çıkarken bu isimlerin sahadaki katkısı ‘tam bir enkaz’ dedirtti.

YETENEK PROBLEMİ

Bu sezon 20 karşılaşmada süre alan Adem Ljajic ve Diaby 2 golde kalırken 17 karşılaşmada süre alan N’Koudou da 2 kez ağları buldu.

Elneny ve Boyd’un ise skora hiç katkısı yok. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın “Şut atmayı ben öğretemem ki” diye eleştirdiği bu isimlerin etkisiz görüntüsü Kartal’ı zirvenin dışına itti.

Devre arasının son gününde kadroya katılan Boateng, 3 maçta 2 gol atarak şimdiden sezon başında kadroya dahil edilen isimleri yakalamayı başardı.