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31 Mart 2023
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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

İSTANBUL,(DHA)

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