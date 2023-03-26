Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi Ghezzal gelişmesi!

Beşiktaş, milli ara sonrası oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, çalışmalara devam ederken kulüpte de 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti.

‘PUAN DEĞİL ADALET İSTEDİK!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında Siyah-Beyazlı camiaya seslendi: TFF, 2 öneride bulundu. Bir tanesine sıcak baktıklarını hissettim ve bunun Beşiktaş’ın zararına olacağını düşündüm. Biz hiçbir zaman 5puan istemedik, adaletten bahsettik. Ogün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim söylediğimiz kabul edilseydi susacaklar mıydı!

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Toplantının sonunda söz alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili aldığı kararı eleştirirken hakemler konusunda da sert ifadeler kullandı. Çebi, “Kulüp ekonomik anlamda, bu krizler boyunca olabilecek en iyi şekilde yönetilmiştir. Ben burada 11. yılımı tamamlayacağım. Her şeyin üst üste olduğu dönemde pandemi yaşadık, üzerine deprem. Biz bu sürede müzemize 4 kupa getirdik. Bunların takdir edilmemesi bizi üzer” dedi.

‘TFF, 3. gün gündeme getirdi’

Başkan, sözlerinin devamında, TFF’nin ligde çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor’un kalan maçlarda hükmen mağlup sayılması kararına gösterdiği tepki ve bu kulüplerin bu sezonki karşılaşmalarının iptal edilmesi fikrini savundu. Çebi, “TFF, 2 öneride bulundu. Bir tanesine sıcak baktıklarını hissettim ve bunun Beşiktaş’ın zararına olacağını düşündüm. TFF bunu 3. gün gündeme getirmişken ben ne yapmalıydım? Biz hiçbir zaman 5 puan istemedik, sadece adaletten ve haktan bahsettik. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim söylediğimiz şey TFF tarafından kabul edilseydi susacaklar mıydı?” diye konuştu.

‘Biz, şerefli bir kulübüz’

Süper Lig’deki hakemlerin yenilenmesi konusunda Çebi, “Bu hakemlerin gitmesi gerektiğini en başta ben söyledim. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. Ben diğer başkanlar gibi değilim. Bu hakemlerin gitmesi gerektiğini geçmişte de söyledim, bugün de söylüyorum. O gün ses çıkarmayanlar bugün şikayet ediyor. Biz o gün ne diyorsak bugün de aynısını söylüyoruz” yorumunu yaptı.

‘BORÇ, 5.7 DEĞİL 5.2 MİLYAR TL’

Beşiktaş JK Derneği Genel Müdürü Seçil Aygül, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada kulübün varlıklarının borçlardan düşülmesini gerektiğini söyledi.

Aygül, “Ben borcumuza denetleme kurulumuz gibi bakmıyorum. Onların net borç tanımı farklı. Bu sebeple bana göre borç 5.7 milyar TL değil, 5.2 milyar TL. 2022-23 sezonunda Beşiktaş’ın 40 milyon Euro zarar ederse UEFA’dan men edileceği söyleniyor. Ancak bizim zarar etme gibi bir durumumuz olmayacak” dedi.

DİVAN TOPLANTISINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Siyah-Beyazlılar’ın dünkü divan kurulu toplantısında gerginlik yaşandı. Beşiktaş boks şubesi eski antrenörü Zeki Karalı, konuşma sırasında dünya ikincisi olan boksör Emin Aydoğdu’nun yaşadıklarını, yönetici Seyit Ateş ile Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından ilişkilerinin kesildiğini ifade etti. Karalı’ya konuşma yaparken Başkan Ahmet Nur Çebi tepki gösterdi.

Daha sonra söz alan Seyit Ateş, antrenör Karalı’nın sağlık raporunda spor yapamaz yazdığını belirterek bu yüzden kulüple ilişkisinin kesildiğini söyledi. Ateş’in konuşması sırasında divan üyeleri tepki gösterdi. (Süleyman Hatısaru)

TAYYİP TALHA DEV MAÇA YETİŞİYOR

Kara Kartal’ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı.

Takıma dönmek için antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı stoperin yeni haftada takımla idmanlara başlaması ve Fenerbahçe karşısında da ilk 11’deki yerinde olması bekleniyor.

YENİ İMAJLA DERBİDE 90 DAKİKA!

Siyah-Beyazlılar’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, formunu her geçen gün artırıyor. İstanbulspor karşısında 63 dakika sahada kalan Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde yeni imajıyla 90 dakika boyunca mücadele etmek için özel olarak hazırlanıyor.

Kara Kartal’ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlı formayla ilk 11’deki yerine uzun bir süre sonra İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte dönüş yapmıştı. Ayak tabanı ve kasık bölgesindeki sorunlarının atlatması sonrasında Milli arada takım izinliyken bile çalışmalarını sürdüren Cezayirli oyuncu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Son olarak yeni saç stiliyle dikkat çeken Ghezzal, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar form olarak 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelecek. İstanbulspor mücadelesinde oyuna ilk 11’de başlasa da 63. dakikada yerini Nathan Redmond’a bırakan Ghezzal, Kadıköy’de oynanacak dev müsabakada oyunun son anına kadar görev yapabilecek.

Kadıköy’e tam kadro

Fenerbahçe karşısında Ghezzal’a hücum hattında büyük bir sorumluluk vermeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’la beraber oluşturacağı bitirici üçlüyle dev karşılaşmadan zaferle ayrılmayı planlıyor. Teknik ekip, Milli takımlarında bulunan Aboubakar ve Cenk’in sakatlık yaşamadan Siyah-Beyazlı formaya dönmelerini bekliyor.

Şu anda bazı isimler takımdan ayrı çalışsa da Kartal, derbiye kadar eksiklerini kapatıp, takımda düşünülmeyen isimler hariç Kadıköy’e tam kadro çıkacak.

Gökmen Özcan