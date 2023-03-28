Beşiktaş’ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve duran top çalışmasıyla başladı. Dört takım halinde dar alanda minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.