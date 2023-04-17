Beşiktaş’ta flaş ayrılıklar! 30 milyon euro gerçeği

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Beşiktaş’ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Serdar Sarıdağ, siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri Skorer TV’de değerlendirdi.

“N’KOUDOU, ŞENOL GÜNEŞ’İ ÇARESİZ BIRAKTI”

“Beşiktaş’ın dünkü derbide kredisi yoktu. Bu krediler Valerien Ismael döneminde tükendi. Bu tüketilen kredileri bir nebze olsun Fenerbahçe derbisinde eritti. Geride kalan maçlarda gelen galibiyetlerle Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı vardı. Trabzonspor maçı şampiyonluk maçıydı… Artık zararın neresinden dönersen dön kardır. N’Koudou bu maçın kadrosuna girmeyi hak etti. İşte N’Koudou böyle bir oyuncu. Hocasını çaresiz bırakır. N’Koudou önemli bir hamle oyuncusu savunma arkasına sarkabilen bir oyuncu ama eli ayağına dolaştı. Zamanı geriye sarsak Şenol Güneş oyuna sokmazdı.”

“TAKIMIN YARISI GİDECEK! GEDSON DA BUNA DAHİL”

“Cenk Tosun, Trabzon’da oynasaydı böyle olmazdı. Aboubakar’ın performansının yüzde 50’si Cenk Tosun’a yazar. Biz işin final tarafına bakarız. Gazeteyi alırız alt başlığı okumayız. Kitap alırız kapağını beğeniriz hiç okumayız. Biz böyle bir milletiz. Cenk Tosun’un sakatlığı pahalıya patladı. Şenol hoca sezonu bitirdi. Dünkü basın toplantısı çok sertti. Şenol Güneş dünkü maçın ardından gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Bu takımın yarısı gelecek sezon olmayacak. Gedson Fernandes de dahil… Bu Saiss’i ben takımda tutarım. Masuaku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Masuaku iyi niyetli bir oyuncu. Birtakım eksiklikleri var ama halledilebilir. Umut Meraş, Masuaku’yu kesemiyor. Muhtemelen Umut Meraş da gelecek sezon Beşiktaş’ta olmayacak. Şenol Güneş varsa bazıları olmayacak. Koşmayan oyuncu olmayacak.”

“ONUR’UN ŞARTLARI ZORLAMASI GEREKİYOR”

“Onur şunun farkına varmalı… Yönetmen Kıvanç Tatlıtuğ’u gönderip seni oynatmak istiyoruz diyor. Şenol Güneş, Rosier’i kesip Onur’u oynatıyor. Dolayısıyla Onur’un biraz daha sınırı geçip şartları zorlaması gerekiyor. Onur Bulut böyle oynayacaksa ben olsam Atletico Madrid maçındaki performansıyla Rosier’i oynatırım. Onur’un forma garantisi yok.”

“KAVGA VE GÜRÜLTÜNÜN OLMADIĞI MAÇLAR EN ZEVKLİ DERBİLERDİR”

“Dünkü maça en çok sevinen teknik direktör Stefan Kuntz olmuştur. İki kalecisi de muazzam performans gösterdi. Şenol Güneş olmasa Beşiktaş şu an 7’nci veya 8’inci sırada olurdu. Mert Günok’u kaleye koydu ve performans aldı. Final maçlarını tecrübeli oyuncularla oynayacağını açıklamıştı. Trabzonspor dersine iyi çalışmış. Herkes Beşiktaş’ı favori gösterdi ama yok öyle bir şey… Trabzonspor bu tarz maçları iyi oynar. Kavga ve gürültünün olmadığı derbiler benim için kalitelidir.”

“GEDSON’DAN 30 MİLYON EURO GELİR GELMELİ Kİ…”

“Gedson Fernandes’in yüzde 50’si 6 milyon Euro… Yüzde yüzü 12 milyon Euro. Gedson Fernandes’ten 30 milyon Euro alınması gerekiyor ki bu transfer amacına ulaşsın. Gedson Fernandes transferinde Galatasaray ile bir rekabet oldu ve bu paralar verildi. Muleka, Kasımpaşa’dayken çok beğenmiştim kamp döneminde de iyiydi ama çok geriye gitti. Şenol Güneş, Muleka için ‘Bakambu’dan daha iyi’ demişti. Bakambu şu Muleka’yı görse ‘Hocam beni bununla mı kıyasladın’ der. Şenol Güneş yetenek olarak söylemişti. Mutlaka Avrupa’dan bir kulübe kiralanması gerekiyor. “

“YABANCI FUTBOLCULARLA TL ÜZERİNDEN ANLAŞMA YAPILSIN”

“Ben olsam yabancı futbolcuyla TL üzerinden anlaşırım. Kabul etmiyorsa da gelmesin. Icardi gibi oyuncular kabul etmez ama TL’yi kabul eden oyuncuları bulup getireceksin. Alsın TL’sini gitsin döviz alsın. Yakında kulüpler transfer yapacak bütçe bulamayacak.”

“GEDSON-ATLETICO HABERLERİNE İNANMIYORUM”

“Maxim’in iyi oynayabilmesi için arkasındaki oyuncuların da iyi oynaması gerekiyor. Gedson ve Salih, Beşiktaş standartlarının altına kaldı. O bölge etkisiz olursa Aboubakar ve Redmond da katkı veremedi. Gedson ile Necip arasında pek fark görmüyorum. Simeone demiş ki Gedson Fernandes’e bir bakın. Simeone’nin yedek kulübesinde Gedson’dan daha fazla katkı sağlayacak oyuncular var. Bu haberlere inanmıyorum. Atletico Madrid seviyesinde bir oyuncu değil.”

BEŞİKTAŞ’TA GİDECEK OYUNCULARI AÇIKLADI

“Şenol Güneş, Trabzonspor maçından sonraki basın toplantısında gelecek sezonun planlamarını yaptı. Takımın yarısı gider. Sözleşmesi bitenler ve uzatılmayacak. Redmond kiralık Dele Alli gitti. Rosier ve Gedson Fernandes teklif alıp gitmeyi bekliyor. Tayfur Bingöl senin oyuncun değil. Saiss gitmek istiyor. Atiba bitti. N’Koudou sezon sonu yolcu. Umut Meraş’la devam eder mi bilmiyorum. Welinton’un da Beşiktaş kariyeri sona erecek.”

“YÖNETİM DELE ALLI’Yİ GÖNDERDİ”

“Beşiktaş’ın gelecek sezon en büyük transferi sponsorları olacak. Oradan gelecek paranın doğru kullanımı hakkında iyi bir planlama yapılırsa Beşiktaş’un uzun vadede geleceği parlak. Bu yönetimin parayı doğru kullanacağını düşünüyorum. Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon en büyük transferi stadın yeni ismi olacak. Sponsor da iyi bir takım kurulmasını isterç James Rodriguez isimleri çıkıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Beşiktaş yeni Dele Alli’lerle yola çıkmayacak. Beşiktaş genç oyunculara yatırım yapacak. Dele Alli’nin bu kadar tutmayacağını bilemedik. Beşiktaş, Dele Alli’yi kurtarmaya çalıştı. Beşiktaş’tan temelli gitti. Yönetim Dele Alli’yi gönderdi.”