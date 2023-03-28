58.6 F
Los Angeles
27 Mart 2023
AnasayfaAlaturka SporBeşiktaş'ta Gedson Fernandes'ten derbi açıklaması: Zafer için her şeyi yapacağız!

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’ten derbi açıklaması: Zafer için her şeyi yapacağız!

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, dişinden yaşadığı sorun sebebiyle kısa bir süre takımdan uzak kalmıştı. Sonrasında bireysel yaptığı antrenmanlarla takımına geri dönen yıldız isim, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Orta sahada takımın en kreatif ismi konumunda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü, pazar günü Kadıköy’de atmayı hedefliyor. Dev mücadele öncesinde açıklamada bulunan Fernandes, “Derbiye kadar formumu en yüksek seviyeye taşıyacağım. Takım olarak, Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Gedson, 5 asist yapmıştı.

Gökmen Özcan

Alaturka Spor
Önceki haber
Fenerbahçe’de yıldız oyuncu satılıyor! İşte yerine gelecek isim
Sonraki haber
Galatasaray’da yıldız isim için temaslar hızlandı!
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,375BeğenenlerBeğen
16,226TakipçilerTakip Et
3,499TakipçilerTakip Et
7,711TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States