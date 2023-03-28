Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’ten derbi açıklaması: Zafer için her şeyi yapacağız!

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, dişinden yaşadığı sorun sebebiyle kısa bir süre takımdan uzak kalmıştı. Sonrasında bireysel yaptığı antrenmanlarla takımına geri dönen yıldız isim, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Orta sahada takımın en kreatif ismi konumunda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü, pazar günü Kadıköy’de atmayı hedefliyor. Dev mücadele öncesinde açıklamada bulunan Fernandes, “Derbiye kadar formumu en yüksek seviyeye taşıyacağım. Takım olarak, Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Gedson, 5 asist yapmıştı.

Gökmen Özcan