Beşiktaş’ta gözler iki yıldızda! Trabzonspor maçı…

Siyah-Beyazlılar, hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

GÜNEŞ: HATA LÜKSÜMÜZ YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Özellikle Bordo-Mavili kulübün kötü gidişatına aldanmamaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışına ortak olmak için hata lükslerinin olmadığını söyledi. Güneş, galibiyetten başka çarelerinin olmadığını belirtti ve ekledi: “Biz Beşiktaş’ız, umudumuzu asla yitirmemeliyiz. Bu hafta sonu farkında olmamız gereken bir şey var, son şampiyona karşı oynayacağız. Bu yüzden her ne olursa olsun onların durumuna aldanmadan, kötü gidişatlarına bakmadan ciddi bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Trabzon deplasmanları her zaman zor geçer. Ligin geri kalanındaki en zor maçlarımızdan birini oynayacağız. Rehavete kapılmadan sahaya yüzde 100’ümüzü verirsek, istediğimizi alırız.”

GÜNEŞ’İN BEŞİKTAŞ’TA 100. MAÇI

Bu arada 70 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor maçında kazanırsa kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bırakacak. Güneş, sahadan 3 puanla ayrılması halinde Siyah-Beyazlı takımda 100. kez bir lig maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

ABOUBAKAR’DAN 6 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST

Trabzon hazırlıkları sürerken bu doğrultuda Şenol Güneş’in öğrencilerinden, iki yıldız sergiledikleri performanslar ile ön plana çıkıyor. Son dönemde uçuşa geçen Vincent Aboubakar, son 5 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.

REDMOND PARLIYOR

Nathan Redmond ise son 3 maçta 3 gol ve 3 asistile takımın parlayan isimlerinden biri oldu. Özellikle idmanlarda da parmak ısırtan görüntüsü ile dikkat çeken ikili, Bordo-Mavililer ile oynanacak mücadelede de takımın en büyük kozu olacak.

REDMOND, GHEZZAL’LA ATAKLARI YÖNETECEK

Özellikle Güneş, Redmond’un zorlu mücadelede Rachid Ghezzal ile birlikte takımın ataklarını yönetmesi ve hücumda organizasyonu sağlamasını istiyor. Formunun zirvesinde olan Aboubakar ve Redmond,teknik ekibin yüzünü güldürmeye devam ediyorlar.