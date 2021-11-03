BEŞİKTAŞ’TA HANGİ ANTRENÖR MOBBİNGE UĞRADI?





Instagram adresleri: Mutlu Ulusoy @mutlulusoy Kevser İme Şahin @kevserimesahin Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Kevser İme Şahin ve Mutlu Ulusoy eğlenceli sunumuyla spor gündemini yorumladığı program Kemu Spotu'nun yeni bölümüyle karşınızdayız! Bu hafta konuğumuz Bahar Özgüvenç ile birlikte spor gündeminde yaşanan ilginç olayları değerlendiriyoruz. Bahar Özgüvenç futbola ne zaman başladı? Ne gibi zorulukla karşılaştı? Program adı neden Kemu Spotu oldu? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir