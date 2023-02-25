Beşiktaş’ta iç transfer! Sözleşmesi uzatılıyor

Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta kurmaylar, kadroda bulunan oyuncular için de harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcuyla pazarlık masasına oturma kararı aldı.

Beşiktaş’ın sözleşme pazarlıklarında sorun yaşamayı ummadığı tecrübeli oyuncuyla uzun soluklu yeni bir anlaşma imzalamayı planladığı öğrenildi. İç transfer hamlesinin detaylarına Milliyet ulaştı.

5 İMZA ATILDI

Beşiktaş’ta kurmaylar transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, forvet hattına Vincent Aboubakar’ı dahil etti. Al Nassr’dan ayrılan Kamerunlu forvet için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi.

Beşiktaş’ın ikinci transferi orta saha kurgusuna oldu. Süper Lig devi, Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna kattı. Amir Hadziahmetovic için Konyaspor’a 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödendi. Siyah-beyazlılar daha sonra sağ bek rotasyonu için Kayserispor’dan Onur Bulut’u kadrosuna kattı.

Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Sampdoria’dan Omar Colley’i kadrosuna dahil etti. 30 yaşındaki stoper için 2 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödendi. Beşiktaş’ın son takviyesi Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim oldu. 32 yaşındaki on numara sezon sonuna kadar kiralandı.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Beşiktaş’ta kurmaylar kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırdı. Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkat çeken Wout Weghorst, Burnley’e geri döndü. Hollandalı santrfor için Beşiktaş’a tazminat maddesi ödendi. Siyah-beyazlılardan ayrılan bir diğer oyuncu Francisco Montero oldu. Bundesliga 2 ekibi Hamburg, 24 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Siyah-beyazlılarda, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün’le kiralık olarak yollar ayrıldı. Brezilyalı orta saha Josef de Souza ile karşılıklı anlaşma sonucunda vedalaşıldı. Josef de Souza’nın sözleşmesi feshedildi.

CENK TOSUN’LA YENİ SÖZLEŞME

Beşiktaş’ta takımın başarılı isimlerinden Cenk Tosun’la yeni sözleşme imzalanması gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda kurmaylar; Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından yeniden kendisini bulan Cenk Tosun’la yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarına başladı.

Cenk Tosun’un takıma olan bağlılığı, taraftarlarla kurduğu başarılı iletişim, teknik heyetle başarılı diyaloğu ve artık siyah-beyazlı formayla özdeşleşmesi de önemli artıları oldu. Takım içerisinde liderlik görevini de üstlenen Cenk Tosun’un performansının herkesi memnun ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetimin 31 yaşındaki golcüyle uzun soluklu bir sözleşme yapmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile görüşmelerin kısa süre içerisinde başlamasının planlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların başarılı golcüyle yapılan pazarlıklarda herhangi bir sorun çıkmayacağını düşündüğü belirtildi.

ANTALYASPOR MAÇINDA FORVETTE

Süper Lig’de erteleme maçında yarın akşam Antalyaspor’la karşılaşacak Beşiktaş’ta forvet hattında Cenk Tosun yer alacak. Yeni transferlerin oynayamayacağı maçta Aboubakar forma giyemeyecek. Genelde kanat forvet olarak görevlendirilen Cenk Tosun bu kez merkezde esas yerinde şans bulacak.