Beşiktaş’ta iki ayrılık! Şenol Güneş haberi verdi

Süper Lig’de erteleme mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’la 0-0 berabere kalırken 90+4. dakikada Cenk Tosun, penaltı vuruşundan yararlanamadı ve Siyah-Beyazlılar zirve yolunda son üç maçında 7 puan kaybetmiş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş mücadeleyi yayını kuruluşa değerlendirdi. Isınma esnasında sakatlanan Ghezzal hakkında konuşan Güneş, oyundan memnun olmadığını ifade etti. Güneş’in açıklamaları şöyle;

İLK YARIDA POZİSYON YOKTU

Kaybettiğimiz 2 puan. Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar stadı doldurdu. Üzüntüleri birlikte paylaştığımız ve sonuç almak istediğimiz bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca rakibin bu kapanmasını aşamadık. İlk yarıda pozisyon yoktu.

SEYİRCİNİN COŞKUSUNA KARŞILIK VEREMEDİK

İkinci yarı daha baskılı oynadık. Bazı verilerde iyi olmamız, maçı kazanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Hızlı oynayan bir takım olmalıydık. Telaşımız ve oyun yapımız, kazanmaya yeterli olmadı. Seyircinin coşkusuna karşılık veremedik.

OLAYLAR ÜZMÜŞTÜ, MAÇ DA ÜSTÜNE GELDİ

Üzüntü verici bir maç. Antalyaspor’un bu oyun tarzıyla ikinci yarıda düşmesini bekliyorduk ve öyle oldu ama bizim de daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Şutlarımız azdı, ortalar isabetli değildi. Penaltıyı atıp kazansak bile oyun olarak yine eksiklerimiz vardı. Olmadı yani bu maç. Olaylar üzmüştü maç da üstüne geldi.

OLUMSUZ ETKİSİ OLDU

Ghezzal’ın ısınırken kasığında olan sıkıntı, hem onu hem de bizi üzdü. Oyuna başlarken takım üzerinde de olumsuz bir etkisi oldu. Ghezzal’ı takımdaki herkes seviyor. Yerine Dele’yi koyduk ama verim alamadık. Birçok oyuncudan verim alamadık.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Şenol Güneş, “Acımız büyük, kayıplarımız da öyle. Tek yürek olan, yaraları sarmaya çalışan Türkiye var. Çaresiz gibi görünen dönemde bu olayı unutmadan, unutturmadan geleceğe bir adım atmak gerekiyor. Bütün camialar, herkes duyarlı. Bu güzel bir adım. Hayat bize bir ders verdi. Büyük bir acı yaşadık. Şimdi bir sınav yaşıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifalar dileyeceğiz. Bunların etkisi uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Çözüm üretmek için ayakta kalmak gerekiyor. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Bu gölgede oynanan maçlar var. Alınan her karar tartışılabilir. Hayattan tamamen çekilmek de sıkıntı olabilir. Müsabaka oynamanın da zorlukları var. Kaybettiğimiz 2 puan var. Sahayı dolduran bir taraftar kitlesi vardı. Yaşanan felaketi de paylaşmak için geldiler. Bunu sonuçla daha iyi hale getirebilirdik. En azından o süreçte acılar unutulurdu. İlk yarıda oyun yavaş ve temposuzdu. Kapanan takıma daha hızlı oynamamız geriyordu. İkinci yarı daha isteyen takımdık. Kötü ortalar yaptık. Pozisyonlar bulduk, daha üstün taraftık. Rakip beraberliği razıydı. Beraberliğe razı olmayan takım olarak şutları atamadık. Penaltının kaçması tuzu biberi oldu. Oyun sıkıntısı vardı. Kaybedilen iki puan var. Büyük bir olay yaşıyoruz, acısı içimizde. 2 puan kaybı da ek olarak geldi” diye konuştu.

“N’KOUDOU’NUN GİTME DURUMU VAR”

Maçın kadrosunda yer almayan Kevin N’Koudou’nun durumuyla ilgili de konuşan Güneş, “Bu maçın kadrosunda yoktu. Şu anda düşünmediğimiz bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan oynayanlardan 6 isim kadroda olabilirdi. İlk kez geçen hafta sakat yok diyecektim, ısınırken oldu. Ghezzal da iyiydi. N’Koyudou’nun bir sıkıntı yok. Girme durumu var kararı kendisi verecek” ifadelerini kullandı.

“ETKİLİ BİR ATAĞIMIZ OLMADI”

Takımın başına geçtiği tarihten itibaren orta saha ve duran toplar konusunda değişiklikler yaptıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Hazırlık maçında attığımız goller oldu. İsabetli duran toplarımız oldu. Ghezzal bizim o topları kullanan oyuncumuz. Bugün Redmond’a kullandırdık. Çalışmaları onun üstüne yaptık. Etkili bir atağımız ve sonuçlandırmamız olmadı. Cenk’in ligde kaçırdığı penaltı oldu mu bilmiyorum. O da üst üste geldi. Bunlar oyunun eksiklerini gidermez. Şu anda biz geldiğimizden beri orta saha ve duran toplarda çok değişiklik yaptık. Belki haftaya yine değişiklik yapacağız” şeklinde konuştu.

“DAHA ÇOK EL ELE VERMEK GEREKİR”

Türkiye’nin acı bir olay yaşadığını belirten Güneş, şöyle konuştu:

“Üzüntümüzü paylaşmak istedik. Yakınınızı kaybetmesiniz bile başka yakınları kaybediyorsunuz. İnsan kayboluyor. O önemli. Türkiye; din, dil, ırk ayrımı olmadan her insan için üzüldü. Acı bir olayı yaşadık. Bunun üstünden başka bir şey aramayı doğru bulmuyorum. Daha çok ele ele vermek gerekir. Bunun etkisi olacak. Daha yeni yeni oluyor. Arkadaşlarımızı kaybettiğimiz cenazelere gittiğimizde ölümler rutinleşti sanki. Küçük çocuklar, gençler öldü. Hayat dersini verdi şimdi sınava çalışın diyor. Bunun cevabı yok. Maçları oynamak oynamamak tartışılmalıydı. Bunları söyleyerek gündemi değiştirmek istemiyorum. Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım. Sportif bir yarış yapıyoruz. Gelecek bizi bugünden daha kötü hale götürebilir. Türkiye’nin her yerinde deprem bölgesi görüyorsunuz. Buna nasıl çare bulacağız birlikte bakacağız. Yetkililer, karar vericilerin mesajlarının iyi verilmesi ve iyi algılanması gerekiyor” dedi.

“ALLI’NİN SENE SONUNDA GİTME İHTİMALİ YÜKSEK”

Maça 11’de başlayan ve devre arasında oyundan alınan Delle Alli’nin sezon sonunda gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Güneş, “Alli, oyun olarak bizim düşündüğümüz verimi katmadı. Burada esas olarak takımı taşımak. Fiziksel ve taktiksel olarak çalışıyoruz. Alli iki hazırlık maçında olumlu işler yaptı. Çok koşuyor ama asist ve gol atamada sıkıntıları var. Bugün de koştu ama katkı yapmadı. Ondan değişiklik yaptım. İyi de oynasa da kötü de oynasa sene sonunda gitme ihtimali yüksek bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“FORVETTE HAMLE ŞANSIMIZ YOKTU”

Genç oyuncuların süre alabileceğini de sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, “Kadroda değişiklikler oluyor. Aldığımız her oyuncuyu yaşına bakmadan katkı yapsın diye alıyoruz. Bu hafta 6 oyuncu yok. Belki 6 oyuncu kadroya girer. Semih de çağırdığımız bir oyuncu. Ege var, yetenekli bir oyuncu. İnşallah gelecekte iyi olurlar. Berkay’ı oyuna alma durumum vardı. Semih hem antrenman hem maçta iyiydi. Daha da iyi şeyler yapabilirdi. Verimine bakarız, yaşına bakmayız. Muleka iyi olsa belki o devam edecekti. Semih, çalışkan, yetenekli bir oyuncu. Gitmesi gereken oyunculara bakacağız daha sonra konuşulacak konular. Forvette çok hamle şansımız yoktu” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’İN İSMİ ŞAMPİYONLUĞA OYNAR”

Her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kaybettiğimiz puanlar bizim için fazla. Bugün beklemiyordum. Sivas ve Karagümrük’te de hayal kırıklığıydı. Sahamızda kayıp aklıma gelecek bir şey değil. Üstümüzde olanların avantajı daha fazla. Beşiktaş’ın ismi şampiyonluğa oynar. Üzgünüz. Bu taraftara oyun ve sonuç borcumuz var. Takımı taşıyanı taşırız. Bu takımın başarıya, iyi oyun ihtiyacı var. Galatasaray ve Fenerbahçe önde. 2’ncilik şansımız olabilir. 1’incilik şansımız az olsa bile her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmamız için gerekeni yaptınız mı derseniz, beceri ve kalite olarak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Onu sağlayamadık. Daha çok gol yiyen takımdık onu azaltmak isterken atmada sıkıntı çektik. İyi sonuçlar almak için uğraşacağız. Ankaragücü maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmayı umuyoruz.”