Beşiktaş’ta ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy: Bu stadyumda oynamak hayalimdi

Süper Lig’de erteleme maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Siyah-Beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

17’LİK SEMİH’TEN İLK MAÇ

Siyah-Beyazlılarda alt yapıdan yetişen Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmada ilk kez forma giydi.

Altyapıda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından karşılaşmanın 58. dakikasında Jackson Muleka’nın yerine oyuna dahil edildi. Müsabakada 32 dakika sahada kalan Semih’in, golsüz biten müsabakada Beşiktaş adına hücum hattında oldukça istekli olduğu gözlendi.

‘BU STADYUMDA OYNAMAK HAYALİMDİ’

Bulduğu şans adına hocalarına teşekkür eden genç oyuncu, “Bugün ilk maçı oynadım. Bana bu şansı veren hocalarıma çok teşekkür ederim. Futboldan ziyade ülkemizde yaşanan şeylerden dolayı çok üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.

Beşiktaş formasıyla bu stadyuma çıkmanın hayalini kurduğunu belirten genç oyuncu, “Altyapısında yetiştiğim Beşiktaş’ta bu formayı giymek, bu stadyumda oynamak hayalimdi. İlk maçıma çıktım. İnşallah daha çok çalışıp daha çok süre bulmak istiyorum” ifadelerini kullandı.