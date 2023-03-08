Beşiktaş’ta izin sona erdi, Başakşehir hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürerken, takımda eksik futbolcunun olmaması moralleri yükseltti.

Takım toplantısının ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra iki grup halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümde uygulanan hücum setinin ardından çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın sabah 11:30’da yapacağı idman ile devam edecek.