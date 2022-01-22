Beşiktaş’ta Josef de Souza sakatlandı

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Josef de Souza, Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Süper Lig 23. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş, dondurucu soğukta oynanan maçta Josef de Souza’nın sakatlığı ile sarsıldı.

Maça ilk 11’de başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 40. dakikada sol arka adalesinden sorun yaşadı. Topsuz alanda yürüdüğü sırada bir anda kendisini yere bırakan Josef de Souza maça devam edemedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, sakatlanan oyuncusunun yerine Atiba Hutchinson’ı sahaya sürdü.

Bu sezon ligde sadece 2 maç kaçıran 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 20 maçta 3 gol attı.